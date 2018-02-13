台積電員工分紅 平均一人107.06萬元

台積電董事會13日決議，員工現金獎金與現金酬勞共計新台幣460億3816萬元，平均一位員工將可拿到107.06萬元分紅。（中央社檔案照片）
（中央社記者張建中新竹13日電）晶圓代工廠台積電董事會今天決議，員工現金獎金與現金酬勞共計新台幣460億3816萬元，平均一位員工將可拿到107.06萬元分紅。
台積電去年營運表現亮麗，營收及獲利同創歷史新高紀錄，每股純益13.23元。
台積電董事會決議每股配發8元現金股息，平歷史最高紀錄，年增14.28%，同時核准員工現金獎金與現金酬勞共460億3816萬元，年增約2.68%。
隨著台灣員工人數增加至4.3萬人，台積電平均一位員工將拿到約107.06萬元分紅，僅略增0.29%。
台積電員工現金獎金230億1908萬元已於每季季後發放，現金酬勞230億1908萬元，將於今年7月發放。（編輯：郭萍英）1070213
台積電擬每股配息8元 平歷史最高紀錄
（中央社記者張建中新竹13日電）晶圓代工廠台積電股利政策出爐，每股將配發新台幣8元現金股息，符合市場預期，平歷史最高紀錄。
台積電今天召開董事會，通過去年度財報，總營收9774.5億元，稅後淨利3431.1億元，每股純益13.23元；台積電去年營收與獲利同創歷史新高紀錄。
台積電先前即表示，自由現金流量依然穩健，今年股利將較去年的每股7元現金股息再增加。多數外資也預期，台積電股利將提高到每股8元現金股息。
一如外界預期，台積電董事會決議，每股將配發8元現金股息，平歷史新高紀錄；若以台積電12日收盤價236.5元計，現金殖利率約3.38%。
台積電董事長張忠謀持有1.25餘億股，將有10.01億元股息入袋；行政院國家發展基金管理會持有16.53餘億股，將有132.29億元股息入帳。（編輯：郭萍英）1070213
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