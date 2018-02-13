過年大魚大肉別怕 營養師傳授吃不胖秘訣

春節期間不想讓體重也跟著補過頭，營養師建議，可在食材和烹調方式上多把關。（圖取自Pixabay）

（中央社記者田裕斌台北13日電）農曆春節免不了大魚大肉，很多人都擔心過個年體重增加不少，營養師建議，只要在食材、烹調方式上多做把關，不用太過擔心在過年後站上磅秤。



國泰醫院營養師李宜芳表示，不論是買外帶年菜或是在家自己準備圍爐飯，都有因應之策，例如外賣年菜雖然無法控制油、鹽的量，但是只要自己多加蔬菜，或是全穀根莖類，例如南瓜、山藥、地瓜等食材，就能吃得比較健康。



至於自己準備年夜飯，則可注意「多食物、少食品」的原則，包括臘肉、火鍋料、丸類食品等由於內含油脂都不少，雖然不至於到成為拒絕往來戶，但可少吃一點，反倒是海鮮、肉類等食物，以及蔬菜類可以多吃。





很多人都擔心過個年體重增加不少，營養師李宜芳說，只要在食材、烹調方式上多做把關，不用太過擔心在過年後站上磅秤。（李宜芳提供）中央社記者田裕斌傳真 107年2月13日

在烹調方式上，則是盡量避免油炸，清蒸、燉煮、烤都是不錯的選擇，調味料也盡量使用未過度加工的類型，例如醬油就比醬油膏好，辣椒比辣椒醬好，至於沙茶醬既油且鹹，雖然相當美味，但是少吃為宜。



李宜芳建議，為了避免未節制吃太多，進食順序也需要調整，一開始可以先吃點蔬菜、喝點湯墊墊肚子，然後再吃澱粉類食物先增加飽足感，最後再吃肉類或是加工食品，最後飯後水果絕對不可少。



除了三餐外，餐間的零食也要注意，李宜芳說，多油、多糖的零食盡量少吃，例如泰式炸海苔油量超多，泡芙、牛軋糖內的奶油也都過量，建議可以以原味海苔、綜合堅果為主，尤其是帶殼的堅果類，因為還需要剝殼增加食用難度，間接也能降低吃下肚子的數量。



曾經參加集團減重比賽獲勝的國泰金控襄理吳國丞之前在3個月內甩油23公斤，他則建議，不要因為想減重刻意跳過任何一餐，反倒是每一餐都要吃，且最好完整攝取醣類、蛋白質、脂肪3大營養素，才不會體重雖短期下降，但最後還是復胖。



吳國丞說，如果過年後想要快速降下體重，最簡單的方式是2週內少喝含糖飲料，加上適時運動，比較容易見效；他也提醒，不要因為減重每餐都吃得相當刻苦，個人偏好的食物可以放在早餐吃，讓整天的活動量消耗熱量，偶爾也可以放縱一下吃吃雞排，否則若身體習慣「吃太差」，基礎代謝率可能會因而下降，減重計畫容易提早遇到撞牆期。（編輯：林興盟）1070213



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