/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 金與正俄羅斯香港巴士花蓮地震
>rss

過年大魚大肉別怕 營養師傳授吃不胖秘訣

發稿時間：2018/02/13 17:53

最新更新：2018/02/13 20:41

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
春節期間不想讓體重也跟著補過頭，營養師建議，可在食材和烹調方式上多把關。（圖取自Pixabay）春節期間不想讓體重也跟著補過頭，營養師建議，可在食材和烹調方式上多把關。（圖取自Pixabay）

（中央社記者田裕斌台北13日電）農曆春節免不了大魚大肉，很多人都擔心過個年體重增加不少，營養師建議，只要在食材、烹調方式上多做把關，不用太過擔心在過年後站上磅秤。

國泰醫院營養師李宜芳表示，不論是買外帶年菜或是在家自己準備圍爐飯，都有因應之策，例如外賣年菜雖然無法控制油、鹽的量，但是只要自己多加蔬菜，或是全穀根莖類，例如南瓜、山藥、地瓜等食材，就能吃得比較健康。

至於自己準備年夜飯，則可注意「多食物、少食品」的原則，包括臘肉、火鍋料、丸類食品等由於內含油脂都不少，雖然不至於到成為拒絕往來戶，但可少吃一點，反倒是海鮮、肉類等食物，以及蔬菜類可以多吃。

zoom in 很多人都擔心過個年體重增加不少，營養師李宜芳說，只要在食材、烹調方式上多做把關，不用太過擔心在過年後站上磅秤。（李宜芳提供）中央社記者田裕斌傳真 107年2月13日很多人都擔心過個年體重增加不少，營養師李宜芳說，只要在食材、烹調方式上多做把關，不用太過擔心在過年後站上磅秤。（李宜芳提供）中央社記者田裕斌傳真 107年2月13日

在烹調方式上，則是盡量避免油炸，清蒸、燉煮、烤都是不錯的選擇，調味料也盡量使用未過度加工的類型，例如醬油就比醬油膏好，辣椒比辣椒醬好，至於沙茶醬既油且鹹，雖然相當美味，但是少吃為宜。

李宜芳建議，為了避免未節制吃太多，進食順序也需要調整，一開始可以先吃點蔬菜、喝點湯墊墊肚子，然後再吃澱粉類食物先增加飽足感，最後再吃肉類或是加工食品，最後飯後水果絕對不可少。

除了三餐外，餐間的零食也要注意，李宜芳說，多油、多糖的零食盡量少吃，例如泰式炸海苔油量超多，泡芙、牛軋糖內的奶油也都過量，建議可以以原味海苔、綜合堅果為主，尤其是帶殼的堅果類，因為還需要剝殼增加食用難度，間接也能降低吃下肚子的數量。

曾經參加集團減重比賽獲勝的國泰金控襄理吳國丞之前在3個月內甩油23公斤，他則建議，不要因為想減重刻意跳過任何一餐，反倒是每一餐都要吃，且最好完整攝取醣類、蛋白質、脂肪3大營養素，才不會體重雖短期下降，但最後還是復胖。

吳國丞說，如果過年後想要快速降下體重，最簡單的方式是2週內少喝含糖飲料，加上適時運動，比較容易見效；他也提醒，不要因為減重每餐都吃得相當刻苦，個人偏好的食物可以放在早餐吃，讓整天的活動量消耗熱量，偶爾也可以放縱一下吃吃雞排，否則若身體習慣「吃太差」，基礎代謝率可能會因而下降，減重計畫容易提早遇到撞牆期。（編輯：林興盟）1070213

延伸閱讀》過年不要胖 帶家人一起到中部異國風景點逛逛

延伸閱讀》新年不讓流感上門報到 4個重點你一定要知道

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 減重
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP