台商投資大馬 在地英文媒體報導

馬來西亞英文媒體優勢週刊12日報導台灣投資者在馬來西亞投資的現況，包括各公司市值、營業額、投資回酬及投資領域等。中央社記者郭朝河吉隆坡攝 107年2月13日

（中央社記者郭朝河吉隆坡13日專電）馬來西亞英文媒體「優勢週刊」（The Edge Weekly）最新一期報導台商投資馬來西亞現況，包括各公司市值、營業額、投資報酬及投資領域等。



優勢週刊12日以「馬來西亞對台灣投資者仍有吸引力」（Malaysia still attractive to Taiwanese investors）為題，以兩版篇幅介紹台商在馬來西亞投資的情況。



報導一開始說，2016年在馬來西亞投資的台商曾抱怨，如果馬國勞工缺乏及馬幣下跌等因素未改善，可能迫使台商轉而投資他國，然而這種氛圍今年似在改善。



報導引述駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表章計平表示，目前在馬來西亞投資的台商有1700家，且預期會有更多台商來馬國投資，除了檳城及柔佛州，吉隆坡是台商願意投資的地點。



章計平說，馬來西亞之前缺乏勞工的議題在今年已經解決，台商對於馬來西亞總體投資環境是滿意的，而且台商在馬國投資已超過30年，長期在大馬深耕的台商皆已落地生根，而且事業越做越好。



馬來西亞台灣商會聯合總會前總會長許正得也受訪表示，由於勞工不足夠，許多台商在過去2年不敢接下新訂單。加上馬幣近年貶值30%，從別國進口的原物料都漲價，多家台商因此遭受損失。



章計平說，台灣是馬來西亞第四大投資國、第八大貿易夥伴，2017年兩國雙邊貿易額較2016年增加24%，達175億美元。台商在馬國累計總投資額為123億美元。2017年在馬國投資較2016年增加3倍，可望超過3億美元，主要由於去年和泰電子有限公司在檳城投資2億5000萬美元。



他表示，台商長興材料工業股份有限公司2015年宣布在柔佛州擴廠並投資7000萬美元，讓他持續看好台商投資馬來西亞的整體情勢。



他也說，蔡英文總統在2016年5月上任後提出的「新南向政策」，有助台商投資東南亞國家。而且為了刺激經濟發展，蔡總統提出5個創新領域，分別是生技及製藥產業、國防安全、綠能科技、智能機械及物聯網等領域。



在馬國投資的台商，至少有18家是馬來西亞上市公司，市場投資總值是68億4000萬美元，這18家上市公司2017年淨獲利超過4億2000萬美元。而且有越來越多台灣廠商計畫要在馬來西亞上市。



報導最後總結，台灣企業的特點是腳踏實地、工作勤奮且相當低調，更重要的是台商在馬來西亞提供的不只是投資，還有真誠的友誼。1070213