台電示範風場 楊德諾日立團隊得標

（中央社記者廖禹揚台北13日電）台電第一期離岸風電示範風場今天決標，由比利時商楊德諾與日商日立共同承攬，決標金額新台幣249.9億元，目標西元2020年底併聯發電，可供超過9萬戶一年用電量。



台電第一期離岸風電示範風場歷經4次流標，1月19日開標，僅楊德諾及日立聯合團隊投標。



台電離岸風電第一期計畫開發地點位於彰化縣芳苑鄉西側海域約8公里處，為經濟部能源局離岸風場示範案之一，規劃設置21部風機，每部裝置容量5.2MW，預計今年進行風機設置的海域調查、地質鑽探及細部設計作業，2019年進行下部結構、風力發電機等零件製造，2020年執行基礎打樁及風力發電機組安裝，並在2020年底前全數併聯發電，一年將可發出超過3.6億度綠電，可供超過9萬戶一年用電量。



台電表示，楊德諾是歐洲海事工程專家，具備海域風電工程相關專業能力，日立集團則在日本陸域及海上風機都有建置實績，聯合團隊將負責台電離岸風電一期的水下基礎安裝、風機構製吊裝、海纜布設及完工後5年的風機運轉維護等工作。



台電從2年前開始布局準備開發離岸風電，2016年初完成設置海氣象觀測塔，成立「海域風電施工處」，宣示風力發電從陸地走向海洋，全力推動離岸風電，未來也將負責第一期計畫監造任務。1070213