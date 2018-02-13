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宏碁12項產品獲iF設計獎 電競大贏家

發稿時間：2018/02/13 18:24

最新更新：2018/02/13 18:24

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（中央社記者吳家豪台北13日電）電腦品牌廠宏碁今天宣布，旗下12項產品獲得2018年iF產品設計獎；其中宏碁電競品牌Predator從硬體、軟體到包裝設計都獲得肯定，拿下6項大獎。

宏碁電競獲獎產品包含Predator Orion 9000電競桌機、Predator Triton 700電競筆電、Predator X27電競螢幕、Predator X34P曲面電競螢幕、PredatorSense遊戲控制中心軟體和Predator電競周邊產品包裝設計。

其他獲獎宏碁產品包括Acer Swift 7隨時聯網筆電、Acer VG0系列螢幕、All-in-One（一體成形）桌機Aspire S24，以及3款智慧生活產品：Acer Holo360全景相機、Acer Vision360行車紀錄器、Pawbo WagTag寵物專用智慧項圈。

宏碁發布新聞稿表示，今年宏碁首度參賽軟體和包裝設計類獎項，便獲得佳績，將品牌精神完整地從硬體延伸至軟體和包裝設計；這次獲獎對宏碁在產品研發和設計上堅持，以及對使用者體驗的重視，是莫大肯定。

宏碁指出，這次獲獎的電競周邊產品包裝，以六角型設計呈現Predator的品牌個性，試圖用包裝讓產品在展架上為自己說故事；其中之一的電競耳機包裝，使用者可將內襯在拆封後，當成耳機架使用，提升產品包裝的附加價值。（編輯：郭萍英）1070213

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