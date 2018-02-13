科技部小巨蛋打造創業基地 最快3月開張

（中央社記者陳政偉台北13日電）科技部長陳良基表示，1月帶國內新創團隊參加美國消費電子展，有2家業者獲CES大會頒發創新獎，表現亮眼，科技部要在台北小巨蛋打造國際創業基地，預計3月或4月開張。



科技部1月首次帶32家新創團隊參與2018年美國消費電子展（CES），在CES新創展區Eureka Park設立的台灣國家館「Taiwan Tech Star」吸引超過4萬人次參訪，與各國創投洽談超過2400場次，國內外媒體露出50餘則，團隊中包括麗暘科技及安盛科技獲得CES大會頒發創新獎，總計可為台灣爭取超過新台幣30億商機。



陳良基表示，科技實力是創新創業的後盾，團隊聚焦於智慧醫療科技、AR/VR、人工智慧、穿戴裝置及物聯網等5大領域，也緊緊扣住CES 2018科技趨勢。



陳良基指出，麗暘科技Robelf家用型低成本機器人及安盛科技iXensor排卵檢測系統分別獲CES 2018 Innovation Award及Best of BabyTech Award，是科技結合創意的絕佳案例。



陳良基說，為積極籌備參與2019年的CES，科技部將提早規劃團隊的徵集，並向CES大會爭取最佳攤位，同時加強國際客戶鏈結以及國際媒體操作。



他強調，將積極舉辦培訓課程，教導團隊如何以矽谷的方式進行所謂的Elevator Pitch、如何以矽谷的思維打入新創圈、如何迅速獲得創投及天使投資人的青睞。



陳良基指出，將在台北小巨蛋打造亞洲國際級創業基地，預計3月或4月就會掛牌成立，已鎖定幾家國家加速器。



他說，創業基地將邀請國內外知名加速器及新創團隊進駐基地，也會鏈結國內外大企業的資源開設相關創業及商業實務課程，重點會聚焦在人工智慧、軟體及半導體等高科技領域。(編輯：陳永昌)1070213