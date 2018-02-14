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泰39種事業外國人不能做 非法導遊最多

發稿時間：2018/02/14 14:47

最新更新：2018/02/14 14:47

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（中央社記者劉得倉曼谷14日專電）泰國有39種行業禁止外國人從事，但外國人非法打工被捕的消息時有所聞，其中以非法導遊和個人非法打工最多。

非法打工最多的情況是利用觀光簽證或免簽入境，之前有家電信業者僱用近百名中國員工被舉報，全都是以觀光簽證入境。泰國觀光產業發達，但只允許泰國人從事，但總有些熟悉泰國又能說流利泰語的外籍人士，就以社群網站或通訊軟體接受預訂泰國旅遊行程，從事非法導遊工作。

泰國的觀光警察除了服務外國觀光客外，最常做的事就是逮捕非法導遊和非法打工的外國人，判定標準是有沒有工作證或泰國身分證，沒有的就得進看守所，再被註銷觀光簽證及驅逐出境。

泰國街頭常見的路邊攤或計程機車司機，入行門檻不高，但都不是外國人可以做的，想在泰國工作的外國人，只能循正常管道成立公司或應聘，才能申請工作證，從事所許可的行業，同時依法申報所得稅。

泰國為保障本地勞工權益和傳統技藝傳承，早在1980年就公布實施「禁止外國人從事職業法」，其中明訂39種行業禁止外國人從事。然而，近10年被逮捕的非法勞工卻如過江之鯽，其中以鄰國緬甸、柬埔寨和寮國最多，越南勞工也會設法來打工，主因是工資比這幾國高，加上邊境管理較鬆散。

禁止外國人從事的39種行業，有運輸業司機（航空機師除外）、導遊、設立旅行社、農林漁牧、建築、木雕、店員、路邊攤、美容美髮、寶石加工、樂器加工、銀器加工、製刀、製鞋、製帽、會計和仲介、工程設計、編織等。1070214

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