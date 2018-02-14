年終獎金保守理財 優利定存持盈保泰

（中央社記者張建中台北14日電）農曆春節除了上班族有年終獎金可領，小朋友也有紅包收入，銀行業者建議，近期國內外資本市場動盪，若要保守理財，選擇優利定存方案可以持盈保泰。



富邦金控旗下台北富邦銀行表示，即日起至2月21日，在任一通路承作美元雙週定存，且透過M+ Messenger狂發旺紅包累計達100包，美元雙週定存年利率立刻加碼至3.88%。



北富銀表示，活動期間不限資金來源，美元雙週定存牌告年利率1.68%；個人戶若發出M+旺紅包100包，美元雙週定存年利率限時加碼至3.88%。



台新金控旗下台新銀行則是包括新台幣、美元、人民幣、澳幣都有優利定存方案，美元、人民幣年息最高達6.68%，若臨時有資金需求還可預約部分提領，利息不打折。



台新銀客群經營處副總經理史筱平表示，小朋友領紅包正是父母親進行理財教育的最佳時機，可加入銀行的兒童會員專案，讓孩子們從實做開始踏出理財的第一步。



此外，上班族在年終獎金的規劃上，應把握先進行個人財務狀況的確認及債務整理，尤其近期股市震盪，資金可先投入定期存款「避風頭」，史筱平建議民眾可先比較各金融機構推出的新台幣、外幣優利定存，並選擇資金可彈性運用的專案，讓辛苦一年領到獎金的運用更有效益。（編輯：郭萍英）1070214