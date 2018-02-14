台灣觀光客哈日 銀行搶與NTT合作

（中央社記者張建中台北14日電）日本是台灣觀光客出國熱門地點，銀行也搶推跨境刷卡優惠，包括台新金控旗下台新銀行及玉山金控旗下玉山銀行，不約而同選上與日本NTT DATA合作。



台新銀表示，依據觀光局統計，日本一直是民眾出國度假心中的首選，國人愛去日本有3大理由，分別是飛行時間短、獨特的人文風情及買到剁手的血拚行程。



今年起台新銀攜手NTT DATA，將陸續提供超過百家日本精選商戶的大紅包，讓卡友赴日購物處處享好康，首波優惠將推出位在大阪難波（Namba）的南海電鐵大型購物中心「難波City」與「難波Parks」，2家購物中心共有近500家店鋪，除提供免稅服務外，卡友可再享單筆滿5000日圓現折500日圓的優惠。



玉山銀也宣布，卡友只要憑活動專屬QRcode及玉山銀信用卡，就能輕鬆享有日本當地店家優惠，首波開通商戶同為大阪難波地區的「難波City」與「難波Parks」，消費滿5000日圓折抵500日圓活動，預計4月將再開通遍及藥妝、電器、百貨等通路的合作商戶。



台新銀支付金融處資深協理黃天麟表示，本次與日本NTT DATA的合作，網羅了民眾喜愛的日本當地各類精選店家，透過台新銀卡得利(CARDaily) APP，民眾就能一手掌握日本各地百貨、藥妝、電器，母嬰用品最殺優惠。



此外，台新銀行也規劃與國內各大旅行社合作推出優惠方案，要讓前往日本觀光的民眾從更多元的管道獲得優惠訊息，可以吃、喝、玩、樂都盡興。（編輯：林孟汝）1070214