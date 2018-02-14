人民幣存款 衝29個月新高

中央銀行最新公布今年1月底全體銀行人民幣存款餘額達3239.04億元人民幣，月增16.5億元人民幣。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡怡杼台北14日電）中央銀行最新公布今年1月底全體銀行人民幣存款餘額達3239.04億元人民幣，月增16.5億元人民幣，不僅連9月增長，並創近29個月新高。



中央銀行今天公布截至107年1月底，加計銀行發行可轉讓定期存單（NCD）後，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額為2943.22億元人民幣，月增29.57億元人民幣；國際金融業務分行（OBU）人民幣存款餘額295.82億元人民幣，則月減13.07億元人民幣。



合計DBU及OBU後，整體人民幣存款餘額達3239.04億元人民幣，月增16.5億元人民幣，不僅為連續9個月正成長，並創2015年9月以來的29個月新高。



另外，107年1月全體銀行透過中國銀行台北分行辦理的人民幣結算總金額為3776億元人民幣。



央行行務委員賀培真表示，觀察亞洲主要國家近期人民幣存款部位大抵呈現平盤，如香港去年12月底，人民幣存款餘額為5591億元人民幣，月減1億元人民幣；南韓去年12月底，人民幣存款餘額為74億元人民幣，與11月持平；至於新加坡去年第3季底，人民幣存款餘額為1390億元人民幣，季增10億元。



另外，賀培真說，1月人民幣存款餘額以及匯款總額都呈現DBU增加，OBU卻減少的情況。1月DBU人民幣存款餘額增加主因企業增加活存，至於企業定存則少量下滑，研判可能與銀行發行20億元人民幣可轉讓定期存單，使得企業把資金移轉到NCD上有關；至於散戶的人民幣存款則無明顯變化。



同時，賀培真也強調，客戶以企業戶為主的OBU目前存款餘額仍穩步成長，只是人民幣部位是往下走的。



在匯款方面，賀培真表示，因銀行發行人民幣可轉讓定期存單，使得銀行間轉帳匯款需求增加，進而推升DBU匯款總額攀升，至於OBU匯款總額減少與科技業的三角貿易匯款減少有關。



此外，根據央行統計，市面上人民幣各天期牌告存款利率除1個月期最優惠利率不到3%外，其餘3個月期、6個月期、9個月期以及1年期最優惠牌告利率介於3.45%至3.85%間。（編輯：林興盟）1070214