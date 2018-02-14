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伊藤忠獲准入股台北101 頂新：樂觀其成

發稿時間：2018/02/14 19:35

最新更新：2018/02/14 19:35

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（中央社記者張建中台北14日電）一波三折的頂新集團101股權交易案確定，投審會今天核准日商伊藤忠以約196億元，接手頂新原持有的台北101股權案，成為101首位外資股東。頂新表示，樂觀其成。

1999年7月1日動工、2004年底開幕的台北101，是配合政府為規畫亞太營運中心所籌建的金融設施大樓，採用地上權開發的BOT案，由宏國建設開發等民間企業發起建造；依台北101官網，目前前5大股東包含頂新集團、中華電信、兆豐金、中信金及證券交易所。

頂新集團是在2009年陸續向開發工銀、中壽、台新金、華新麗華及其他小股東購入約37%的台北101股權，但在2014年食用油風暴後決定出脫，之前馬來西亞IOI集團、美國知名資產管理公司黑石集團均有意接手，但前者遭外界質疑有中資疑慮，後者也因對實地查核（Due Diligence，DD）談不攏，都宣告破局。

經濟部投資審議委員會今天召開委員會議，核准日商伊藤忠商事株式會社（ITOCHU CORPORATION）以6.65億美元，約新台幣196億元，受讓取得台北金融大樓股份有限公司約37.1742%股權，伊藤忠將成為台北101第二大股東，也是首位外資股東。

伊藤忠日前表態要拿下頂新集團原有的5席董事，台北101發言人劉家豪今天接受中央社訪問表示，待股權交割程序完成後，伊藤忠及頂新方面才會通知包括改選董事等意見，目前尚未收到相關通知。

台北101預計3月底會召開例行董事會，若伊藤忠想拿下新董事，必須在3月初進行董事會議程整理前提出，否則就得等到5月董事會。

對於投審會核准伊藤忠入股台北101，頂新表示，樂觀其成。

頂新指出，高興能為台北101找到好的投資人，伊藤忠是國際級企業，相信未來能為台北101經營帶來好的經驗與建議。（編輯：林興盟）1070214

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