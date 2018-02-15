/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
2018Dog newyear
搜尋
關鍵字： 大樂透除夕情人節金與正
>rss

春節台彩大加碼 搶百萬紅包有攻略

發稿時間：2018/02/15 12:13

最新更新：2018/02/15 12:38

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台彩春節加碼達新台幣8億元，以400組百萬大樂透「春節大紅包」最受矚目。（中央社檔案照片）台彩春節加碼達新台幣8億元，以400組百萬大樂透「春節大紅包」最受矚目。（中央社檔案照片）

（中央社記者田裕斌台北15日電）台灣彩券今年針對農曆春節，在電腦型彩券加碼新台幣8億元，創下歷年次高，其中尤以400組100萬元大樂透「春節大紅包」最受矚目。

要如何搶到「春節大紅包」？其實有眉角可循。根據台彩統計，去年「春節大紅包」共有899注中獎，幾乎所有縣市雨露均霑，但新北市、台北市分別開出173注、124注，雙北市就拿走近1/3的大紅包，其餘開出百注以上的縣市包括高雄市、台中市，顯示都會區比較容易中獎。

台彩總經理蔡國基透露，想要提高「春節大紅包」的中獎率，包牌絕對是策略首選，由於大樂透共49個號碼，最簡單的7連碰就可囊括其中1/7的號碼，成本只要350元，只要中開出獎號及特別號中的3個號碼，就可中4注普獎1600元，報酬率達357%。

若連碰的7個號碼全部開在加碼的10個獎號內，就可1次抱走7個「春節大紅包」，最高獎金700萬元，去年台北市就有彩迷一次中了7個大紅包，彩券行還特地放鞭炮慶賀。

根據台彩統計，去年春節大紅包首次採「開10中6」的方式，其中2成的中獎人就是採包牌方式中獎，尤其是僅包7個號碼就中獎的注數超過100注，電腦選號中獎的比率則是高達75%，由於開出獎號占49個獎號約2成，所以連號的可能性大增。

不過，投注站業者莊先生提醒，由於今年「春節大紅包」僅限400組，彩迷在投注時得多加注意已開出組數。以去年農曆春節為例，每天就約開出100組「春節大紅包」，也就是說，今年400組加碼的100萬元可能自除夕至初三絕大多數就會開出，一樣的成本，若到初四投注，就算中了大紅包，獎金也得跟所有中獎人均分，獎金勢必少很多。

台彩表示，除了大樂透「春節大紅包」可一搏百萬元獎金機會外，刮刮樂今年也有超過350個刮中100萬元以上獎項的機會，包括面額2000元的「2000萬開運發財金」及「百萬年終獎金」各有200個、100個100萬元獎項。

與大樂透簽中「春節大紅包」的機率約萬分之0.15相比，「2000萬開運發財金」刮中100萬元的機率約是萬分之5，比大樂透高出33倍；若是刮「百萬年終獎金」，中100萬元的機率則與投注大樂透中「春節大紅包」相當。如果目標瞄準的是在過年期間中百萬元，這2款刮刮樂也是不錯選擇。（編輯：張良知）1070215

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP