/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
2018Dog newyear
搜尋
關鍵字： 大樂透除夕情人節金與正
>rss

美股上揚激勵 日股中止連3黑

發稿時間：2018/02/15 17:27

最新更新：2018/02/15 17:27

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社東京15日綜合外電報導）美國公布的通貨膨脹數據意外強勁，帶動昨天美國股市收高。即使日圓升值，日本東京股市今天仍受到激勵收紅，中止連續3個交易日走跌。

日經225指數勁揚310.81點或1.47%，收21464.98點。東證一部指數上漲16.55點或0.97%，收1719.27點。

法新社報導，美國公布出乎意料強健的通膨數據之後，昨天美國和歐洲股市原本走勢搖擺，所幸午盤雙雙勁揚收漲。

岡三網路證券公司（Okasan Online Securities）首席策略師伊藤嘉洋（Yoshihiro Ito）在評論中表示：「日圓（兌美元）匯價雖然升值至106日圓水準，投資人仍追隨美股和歐股的買氣，買進數家日本企業股票。」

今天亞洲匯市時間，美元匯價由昨天東京匯市時的107.22日圓和紐約匯市時的106.98日圓，擴大貶值至106.49日圓。

啤酒公司麒麟控股（Kirin Holdings Co.）昨天公布，全年淨利大增62.5%。今天股價應聲跳漲近7.0%。

另外，日本主要晶片生產設備製造商東京威力科創公司（Tokyo Electron Ltd.）的股價今天收盤揚升4.62%，索尼公司（Sony Corp.）股價漲1.87%，日本大銀行瑞穗金融集團（Mizuho Financial Group Inc.）股價收高1.13%。（譯者：張正芊/核稿：徐崇哲）1070215

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP