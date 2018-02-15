美股上揚激勵 日股中止連3黑

（中央社東京15日綜合外電報導）美國公布的通貨膨脹數據意外強勁，帶動昨天美國股市收高。即使日圓升值，日本東京股市今天仍受到激勵收紅，中止連續3個交易日走跌。



日經225指數勁揚310.81點或1.47%，收21464.98點。東證一部指數上漲16.55點或0.97%，收1719.27點。



法新社報導，美國公布出乎意料強健的通膨數據之後，昨天美國和歐洲股市原本走勢搖擺，所幸午盤雙雙勁揚收漲。



岡三網路證券公司（Okasan Online Securities）首席策略師伊藤嘉洋（Yoshihiro Ito）在評論中表示：「日圓（兌美元）匯價雖然升值至106日圓水準，投資人仍追隨美股和歐股的買氣，買進數家日本企業股票。」



今天亞洲匯市時間，美元匯價由昨天東京匯市時的107.22日圓和紐約匯市時的106.98日圓，擴大貶值至106.49日圓。



啤酒公司麒麟控股（Kirin Holdings Co.）昨天公布，全年淨利大增62.5%。今天股價應聲跳漲近7.0%。



另外，日本主要晶片生產設備製造商東京威力科創公司（Tokyo Electron Ltd.）的股價今天收盤揚升4.62%，索尼公司（Sony Corp.）股價漲1.87%，日本大銀行瑞穗金融集團（Mizuho Financial Group Inc.）股價收高1.13%。（譯者：張正芊/核稿：徐崇哲）1070215