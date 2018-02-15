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微弱鋒面16日下午報到 北部高溫降

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新總統上台 南非股匯大漲

發稿時間：2018/02/15 22:21

最新更新：2018/02/15 22:21

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（中央社開普敦15日綜合外電報導）醜聞纏身的南非總統朱瑪昨天宣布辭職，對企業較友善的副總統拉瑪佛沙接任，有助提振經濟成長。南非股市今天應聲大漲近4%，南非幣衝上3年來最高價。

路透社報導，追蹤藍籌股的南非股市Top 40指數躍升將近4%，稍早一度衝上53072點，眼看將寫下2015年9月以來最大單日漲幅。

英國股市FTSE 100指數早盤漲幅最大個股，包括在南非股市掛牌的耆衛保險公司（Old Mutual Plc）和英美資源集團（Anglo American Plc），兩公司股價分別勁揚4%和3%。

南非幣兌美元也連續第2個交易日走揚，一度升值0.7%，較昨晚紐約匯市收盤價升值0.5%，來到2015年2月以來最高點。

朱瑪（Jacob Zuma）下台，有利於拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）推動外界期待已久的南非結構性改革。

北歐斯安銀行（SEB AB）首席新興市場策略師漢馬爾朗德（Per Hammarlund）表示，拉瑪佛沙預定明天對全國人民發表的演說相當重要，他可能需要提出改革規畫，而這些規畫需要讓更多執政黨非洲民族議會（ANC）的黨員能夠接受。（譯者：張正芊/核稿：徐崇哲）1070215

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