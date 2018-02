(中央社紐約16日綜合外電報導)世界油價今天漲跌互見,由於美元走弱,加以沙烏地阿拉伯表示,石油輸出國家組織和其他產油國承諾減少供應量,倫敦市場原油期貨價格跌幅縮減,紐約市場油價更出現反彈。



在紐約商品交易所,美國市場基準商品西德州中級原油期貨價格上漲74美分,收在每桶61.34美元。



倫敦市場北海布倫特原油下跌3美分,收在64.33美元。(譯者:林治平)1070216



