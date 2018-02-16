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微弱鋒面16日下午報到 北部高溫降

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彩券高額中獎人面相 原來長這樣

發稿時間：2018/02/16 09:33

最新更新：2018/02/16 09:33

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（中央社記者田裕斌台北16日電）彩券高額中獎人的面相特徵，一直以來都具話題性。根據台灣彩券統計，近年來高額中獎人的面相確實有改變，圓臉、濃眉、大眼、雙眼皮及薄唇、小嘴者，愈來愈具中獎相。

根據台彩的定義，只要單注獎金在新台幣500萬元以上者，就是所謂的「高額中獎人」，領獎時必須聯絡客服專線，到指定的中國信託商銀分行領獎，不是拿著彩券就能到任一分行兌現。

去年台彩共創造出382名高額中獎人，其中，最高者是2017年8月31日開出的威力彩頭彩，由1人獨得12.37億元，還有19位彩迷中得1至10億元的頭彩獎金；至於今彩539，去年則有307人中得逾500萬元的彩金。

台彩統計，圓形臉在高額中獎人中一直獨占鰲頭，擊敗橢圓形臉，成為高額中獎人最常見的臉型，去年更有一半的高額中獎人都是圓形臉。濃眉大眼也一直是超幸運面相，不過去年八字眉的中獎機率明顯提升，占比達23%；反倒是淡眉比重出現雪崩式下跌，從2016年的20.1%遽降至去年的9.2%。

至於鼻子及耳朵的特徵，則是大耳朵、蒜頭鼻最受財神爺青睞，大耳垂者也是高額中獎人經常具有的特徵，幾乎每3個高額中獎人就會有2個擁有大耳垂；此外，小嘴、薄唇也是近4年來高額中獎人較常具有的面相特徵。

根據台彩統計，除了2014年高額中獎人的男女比例約在6：4外，近3年高額中獎人的男性比重有愈來愈高的趨勢，至2017年更已達到2：1，男性中大獎的機率高過女性1倍；中大獎的年齡層也有愈墊愈高的情況，2017年20至29歲中得逾500萬元獎項比重，首度降至5%以下，反倒是60至69歲中高額獎金的比重去年衝破2成。

台彩表示，2017年包括龍、蛇可算是最旺的2個生肖，占高額中獎人比重超過10%，屬虎者中大獎機率也不差；至於屬狗者過去4年運勢平平，占比遲遲衝不過7.6%，今年期待本命年能翻身。根據過去4年統計，馬年(2014年)、猴年(2016年)，當年度本命生肖都是最旺的生肖。

在星座方面，去年處女座、射手座超旺，占高額中獎人比重分別達11.6%、10.6%，金牛座則是連續兩年財運都不錯，占比都在9%以上；至於雙子座、巨蟹座、摩羯座則稍嫌低迷，占比僅在5.2%至5.5%之間。（編輯：張良知）1070216

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