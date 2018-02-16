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狗年理財三招 年終獎金錢滾錢變更多

發稿時間：2018/02/16 09:47

最新更新：2018/02/16 09:47

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（中央社記者邱柏勝台北16日電）狗年「狗來富」，上班族年終獎金入帳，除辦年貨、準備壓歲錢，剩餘的錢該如何有效「錢滾錢」，金融業者提供理財3招，讓年終獎金長出「錢子錢孫」，加速累積財富。

一、美元低點布局相關理財商品，賺利差又可期待匯差：

去年新台幣兌美元匯率勁揚8.14%，創外匯自由化以來近30年最大升幅，今年新台幣再接再厲，1月勁揚2.39%，等於自前年底至今，新台幣兌美元已大升超過10%，站穩29.5元之上。不過，攤開往年數據，20年來新台幣兌美元在29.5元以下的天數僅占5.5%左右，顯見目前美元處於歷史低點，民眾此時買進美元理財商品正是好時機。

二、台股後市可為，積極、穩健投資人攻守俱佳：

台股自去年5月23日攀上萬點後，至今已創史上最長萬點行情，且表現依舊強勢，不少個股持續創新高，加上行政院院會已拍板，當沖證交稅減半措施延長3年利多，對較積極、敢冒險的投資人，是值得挑戰的投資管道。

瀚亞投信投資長劉興唐建議，積極型投資人可考慮主動型基金，透過主動式操作的基金配置，有機會提供比指數更好的表現。從過去經驗看，整體台股基金中，無論過去一年或2年，前50%的基金績效都遠勝加權指數及櫃買指數；過去3年平均報酬率更達9.5%，優於全球其他類型基金，證明投資組合中配置台股基金必要性。

至於較偏穩健操作的民眾，可考慮像台灣50之類的指數股票型基金（ETF），雖屬於被動型基金，但只要大盤持續向上，依舊可獲不錯的報酬，風險也明顯小得多。

三、購入保險商品，累積財富又能保障人生各階段：

全球人壽建議，年終獎金領得較多的上班族，可拿出部分購買美元計價利變型保單，享美元保單提供的保障與相對較高的宣告利率，且透過資產配置方式，有效分散風險，還可搭上全球經濟復甦列車，參與更多累積資產機會。

富邦人壽則建議，年終獎金金額不高且投資較保守的民眾，想追求固定收益，可選擇保本型保險商品，例如利率變動型保單；有豐厚年終獎金且懂得聰明理財規劃的民眾，就可選擇有機會享有增值回饋分享金，或有月配息的保險商品；如果沒時間理財、也不想傷腦筋，可選由專家代操的類全委保單。（編輯：林孟汝）1070216

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