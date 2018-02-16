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幸運業務員 第3年買福袋百萬名車開回家

發稿時間：2018/02/16 18:45

最新更新：2018/02/16 18:56

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（中央社記者韋樞台北16日電）今天大年初一，各大百貨舉辦買福袋抽大獎。新光三越信義新天地最大獎價值百萬元的福斯汽車，遠東SOGO百貨福袋最大獎華航歐洲商務艙雙人來回機票等全數抽出，消費者樂開懷。

遠東SOGO百貨表示，SOGO百貨台北店大年初一開店即吸引數千民眾購買超值福袋。截至下午3時，最受消費者矚目的大獎─「黃金擺件」和「華航歐洲商務艙雙人來回機票」已開出，更巧的是均由2位李姓、生肖屬猴的消費者抽中，運勢相當旺。

每年都吸引民眾瘋搶的忠孝館4樓千元福袋，限量僅100袋，開店再度秒殺。今年SOGO忠孝館4F最大獎價值約新台幣7.3萬元的頭獎「周大福財源廣進財神爺黃金擺件」，由住在桃園的李先生抽出。SOGO百貨轉述，李先生今年首度排忠孝館4樓的福袋，早上6時來排隊，居然中了大獎。

除了各樓層的超值福袋外，買福袋參加的「金旺福空海陸好禮刮」的初一限定最大獎─「中華航空台北歐洲不限航點商務艙雙人來回機票（價值22萬元）」，下午3時由家住SOGO百貨附近的李先生抽中。

SOGO百貨說，李先生只花2500元替女兒添購新衣，就把價值22萬元的歐洲雙人商務艙機票帶回家。李先生平時常在SOGO百貨逛街，新春帶家人逛逛，沒想到竟然抽中大獎，直呼超幸運。

新光三越台北信義新天地今天的「好運旺旺驚喜抽」打破過往買福袋才有機會抽汽車的活動規則，今年特別規畫扣會員點數10點加1000元，即可獲得「德國福斯價值122.8萬元的進口車抽獎機會及商品禮券1000元」，如同「買禮券、抽汽車」，最早的參與者甚至於除夕當天晚上9時就來現場排隊。

結果，福袋頭獎福斯汽車由46歲住在台北的葉先生獲得。葉先生為一名業務，今年第3次參加抽獎活動，原本僅期盼抽到iPhone X，未料直接中頭獎，他將與家人共商如何運用這輛車。

在微風集團部分，今年微風四個館共692份福袋，消費者花1000元帶走福袋，福袋的獎項內容均公布在牆上，排首位者可以選擇要買哪一個獎項，通常第一位都是選最大獎，消費者依往例，通常約10天前來排隊。

微風表示，微風松高店最大獎由林小姐一家四口幸運入手，林小姐全家從2月5日下午1時來搭帳棚排隊，花了11天時間順利抱走松高店前四大獎，包括Life Style按摩椅（市價15.8萬元）、兩台奇美65吋4K超薄聯網LED電視（市價7.49萬元）、宏佳騰Coin 125機車（市價7萬元），總共價值37萬7800元福袋。

排了4天的謝先生選了心中最想要的大獎─台北晶華名人套房住宿券（價值4.5萬元），排第二位的張先生則意外抱走最大獎價值26萬元的晶英國際行旅夢幻之旅。

微風董事長廖鎮漢受訪時表示，今年微風最大的目標是年底的微風南山店開幕，另外還有中研院、桃捷A1店；微風今年精心挑選福袋，包括價值超過26萬元的體驗式福袋，更針對微風APP會員設計福袋活動，並與日本atre合作，這是與以往不同之處，顧客如此早來排隊，非常感謝他們，他相信今年狗年整體運勢一定會比去年更好。（編輯：李淑華）1070216

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