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傳亞馬遜YouTube推特 欲搶NFL線上直播

發稿時間：2018/02/16 23:45

最新更新：2018/02/16 23:45

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（中央社紐約16日綜合外電報導）知情人士透露，亞馬遜、谷歌旗下影音網站YouTube和推特公司全都正在考慮競標職業美式足球聯盟NFL賽事的線上串流轉播權，顯示科技企業對直播運動賽事越來越感興趣。

彭博報導，因涉及協商內容而要求匿名的消息人士表示，網購巨擘亞馬遜（Amazon.com Inc.）、谷歌（Google LLC）旗下YouTube和社群網站推特公司（Twitter Inc.）分別欲出價高達數億美元，爭取NFL賽事直播節目「週四足球夜」（Thursday Night Football）的5年線上轉播權。

報導指出，21世紀福斯公司（21st Century Fox Inc.）正協助NFL進行賽事線上轉播權的協商工作。21世紀福斯公司原已擁有NFL賽事的電視轉播權，合約效期至2022年。

知情人士透露，NFL想合作的科技公司，是能夠提供具有互動性的串流轉播，以及社群媒體的評論功能和統計資料，目的為了吸引成長過程中習慣線上遊戲和社交軟體Snapchat的年輕一代。

NFL賽事的電視轉播節目收看人數已連續2年下滑，單單上季便銳減近10%。

亞馬遜已有類似運動賽事串流轉播經驗，他們的合作對象是美國職業籃球聯盟（NBA）旗下規模較小的NBA G聯盟。（譯者：張正芊）1070216

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