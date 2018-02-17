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新南向搶上兆商機 台水擬連手印度成立公司

發稿時間：2018/02/17 09:40

最新更新：2018/02/17 09:40

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（中央社記者黃雅娟台北17日電）國營事業力拚新南向，台水董事長郭俊銘表示，擬以雙印為優先目標市場，以高端水務技術走出國際，目前正積極和印度財團洽商合資成立公司，最快108年預算通過後就可明朗化。

去年底經濟部統整國營事業新南向投資佈局，今年可望開花結果，除中油之前宣布五輕將赴印尼、並於印度投資Mundra石化園區等投資外，台糖也將赴印尼以合資方式設置製糖工廠，連台水也看中雙印市場，做為第一階段的優先目標。

台灣自來水公司提供的民生用水，雖然水價排名全世界前三低，但是近5年水質合格率達99.94%，近兩年還衝出轉虧為盈的好成績，讓董事長郭俊銘對台水驕傲不已。

郭俊銘表示，以印尼雅加達為例，普及率只有60%，沿海地區地層下陷嚴重，甚至要請荷蘭來設計超級海堤；印度要推動100個以上的智慧城市，總預算上看450億美元（約新台幣1.3兆元），雖然能有多少商機現在還不知道，但每個工程至少上億，台水衝向新南向國家，有望成為整合者，提供高端技術擔任顧問。

以台水跟日本東京相比，供水水量超過2倍、管線長度長達3倍、區域面積是東京市的4倍，東京已經是世界級的水務公司，還有部分技術是國外代為操作，很多新南向國家也是由英國、法國代為操作。

郭俊銘認為，台水是全世界擁有獨立系統最多的單一水務公司，規模媲美世界最大，旗下擁有144個獨立系統，前進新南向商機無限。綜觀新南向18個國家，台水採取「市場導向」策略，先著手水務市場較大的國家如印尼及印度，做為第一階段的優先目標市場，其餘國家視情況切入。

郭俊銘分析，印度推動智慧城市並非100%由中央投入經費，所以考量財務、業務跟團隊的人身安全後，將先跟兩三個州合作，後期視收款及實際運作狀況繼續評估，但如果有政府協助，減輕財務壓力，會更容易打入新市場，「這不是完全操之在我們」。

郭俊銘表示，就以印度而言，已經有很多州政府希望來台灣參訪，但是以台水而言，106年相關出國經費只有新台幣89萬元，「這真的是超低」，希望未來跟立法院溝通，增加預算。

配合政府新南向政策，台水已在106年9月號召台灣自來水產業上下游37家業者，成立「台灣水資源A-Team」，囊括整個產業從工程規劃設計至營建工程施工，以及水量計、抽水機、閥類、管材、淨水、水質儀器、自動化設備等製造商。

郭俊銘表示，跟A-Team業者共同成立轉投資公司性質為工程顧問，資本額約1億元，台水預計投入4000萬元，相關預算有待立法院通過，108年起才有可能執行。

他指出，目前已經跟印度TATA集團積極接洽，進一步與高層人員拜會，未來轉投資公司有望跟印度TATA集團成立合資公司，屆時就是「國家跟國家談判」，一起承包水務工程，讓台水有機會走出國際，把水務技術推往新南向國家，「但實際時間點，至少要等到108年預算通過後才能明朗化。」（編輯：林孟汝）1070217

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