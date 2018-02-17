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挺過二戰 台灣僅有人瑞級電廠秘境在美濃

發稿時間：2018/02/17 09:56

最新更新：2018/02/17 15:33

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1909年就完工的高雄美濃竹仔門電廠，是台灣第3座水力發電廠，捱過第二次世界大戰的槍林彈雨，躋身為台灣僅有的「人瑞級電廠」，為高雄港築港提供所需電力。（台電提供）中央社記者黃雅娟傳真 107年2月17日1909年就完工的高雄美濃竹仔門電廠，是台灣第3座水力發電廠，捱過第二次世界大戰的槍林彈雨，躋身為台灣僅有的「人瑞級電廠」，為高雄港築港提供所需電力。（台電提供）中央社記者黃雅娟傳真 107年2月17日

（中央社記者黃雅娟台北17日電）1909年就完工的高雄美濃竹仔門電廠，是台灣第3座水力發電廠，台電將進行修復計畫，年節期間自21日以後開放預約導覽，讓民眾進一步了解這座「人瑞級電廠」的歷史。

台電已開啟竹仔門電廠、太子賓館與金瓜石神社3處的「古蹟修復計畫」，由曾修復台南林百貨 、台北賓館和北門的知名建築師徐裕健負責，目前竹仔門電廠正進行現地調查與測繪，後續也須經文化局審核後，再進行正式修復行動。

竹仔門電廠於日治時期1909年10月底完工，1910年開始將荖濃溪水送入電廠，以水力帶動發電機組。發電後的水流引入獅子頭水圳，灌溉美濃平原近4000多甲農地。

身為台灣水力發電鼻祖的竹仔門電廠，同時是南台灣第一座、台灣第三座水力發電廠，總裝置容量1950瓩，22公尺高的落差，讓竹仔門電廠完工初期順利向台南、高雄、安平及屏東供電，是超過100年以上的「人瑞級電廠」；歷經二次世界大戰的槍林彈雨，2003年被列為國定古蹟。

由日治時期高雄商界日藉人士古賀三千人所主導興建的竹仔門電廠，坐擁巴洛克式的發電廠房、4台運轉百年的法蘭西斯式水輪發電機組、壓力鋼管，前池的守護神祠堂、3座日治時期的工程師紀念碑、廠房的兩座碉堡等，刻劃出日治時期以來的歲月痕跡，留下了鮮明的文化特色。

其中的4台運轉百年的法蘭西斯式水輪發電機組，被國際學者專家譽為人類史上最珍貴活古董，這份國際殊榮隨著德國亟欲購回機組，更顯現其卓越聲望。

事實上，台灣由於地形特殊，最早的發電方式就是使用天然的水力，當時的竹仔門電廠採用的是「川流式發電」，不需要儲存大量的水，透過水力推動水輪就能夠發電，雖然枯旱之時就會缺電，仍為當時的高雄港築港提供所需電力。

負責修復計畫的台電營建處副處長陳顯明告訴中央社記者，高雄的竹仔門電廠可說是高雄工業的肇始，為了發展高雄工業，甚至可以稱之為「高雄工業之母」。

陳顯明談到修復計畫，來自德國的發電機及來自瑞士的水輪機，讓它重新再轉動，曾經是台電的選項之一，台電期待這些古蹟都是「活的」，如何活化再利用，並能夠恢復到100多年前的樣子，是修復計畫的重中之重。

台電找出當時的設計圖，考據出當時竹仔門電廠，當時在日本可能使用上的五金、材料等，雖然當初是木造結構，考量鋼筋水泥還是比較堅固，可能就破損地方進行內部修補，外部就盡量恢復成當時的模樣。

台電初估這次的修復計畫，待文化部審核通過後，約15個月完成；年節期間自2月21日以後開放民眾預約導覽，歡迎有興趣一覽台灣水力發電歷史的民眾參觀。（編輯：林孟汝）1070217

日治時期的竹子門發電所。（圖取自維基共享資源；版權屬公有領域）日治時期的竹子門發電所。（圖取自維基共享資源；版權屬公有領域）
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