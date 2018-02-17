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花350元包牌 初一對中台彩583萬元

發稿時間：2018/02/17 11:23

最新更新：2018/02/17 11:23

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（中央社記者黃雅娟台北17日電）台彩大樂透初一開出春節大紅包，台彩表示，有人集資包牌16個號碼，花費金額新台幣40萬元、對中總獎金為550萬元，也有民眾僅花費350元包牌7個號碼，就對中583萬元獎金。

大樂透初一春節大紅包開獎，210組中開出89組，總中獎注數119注，其中65組為單注中獎，18組為2注均分，6組為3注均分；此外，開出95張大紅包中獎彩券，有4張各中7組大紅包。

台灣彩券統計，大年初一中獎的春節大紅包95張彩券中，僅有5張是自己選號；而中獎彩券中11張是包牌，其中8張包7個號碼、每張投注金額新台幣350元，1張包9個號碼、投注金額新台幣4200元，1張包牌10個號碼、投注金額1萬500元，還有1張包了16個號碼，投注金額高達40萬400元。

而根據電腦系統中的投注記錄，包牌7個號碼的，雖然僅3張彩券中獎，總獎金高達新台幣483萬至583萬元不等；至於包牌16個號碼的，總獎金也高達新台幣550萬元。

大年初一共有4張大樂透中獎彩券一次對中7注春節大紅包，分別於台北市內湖區的「獎獎獎彩券行」、台北市松山區的「富彩商行」、高雄市楠梓區的「運全彩券行」以及新北市樹林區的「天星彩券企業社」售出。

台彩強調，17日（初二）大樂透將繼續加開10個春節大紅包獎號，只要對中其中6個號碼，就對中大紅包百萬元獎項；今天春節大紅包中獎的兌獎期限為107年5月21日，想討個新春好彩頭的民眾千萬不要錯過。（編輯：郭萍英）1070217

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