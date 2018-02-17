助帛琉學童頭好壯壯 台推校園農場改善飲食

國合會駐帛琉技術團技師蔡明哲指導當地學生使用蔬菜穴盤苗。（國合會提供）中央社記者侯姿瑩傳真 107年2月17日
（中央社記者侯姿瑩台北17日電）著名度假勝地帛琉，土地面積僅有488平方公里，由約340個島嶼組成，可耕地有限。近年來，藉由台帛園藝及營養合作計畫，不僅提升當地農作物品質，也逐漸改善帛琉人的飲食習慣。
帛琉可耕地有限，當地食品長期倚賴進口，再加上飲食習慣西化、蔬菜不足等問題，造成帛琉民眾普遍有營養不均與肥胖的問題。由國合會駐帛琉技術團負責推動的「帛琉園藝生產與營養提升計畫」，就是為了解決這些問題。
駐帛琉技術團團長楊邦棋表示，這項計畫始於民國105年、為期3年，主要目的是提升帛琉在地作物生產，減少對進口食品的依賴。同時，透過與帛琉教育部校園營養午餐計畫的合作，以及輔導設立校園農場，以改善帛琉人的飲食習慣。
楊邦棋指出，計畫主要內容包括供應帛琉農民在地作物優良種苗；辦理訓練班，提升農民生產技術；輔導校園農場生產和校園午餐等。
計畫推動2年以來，楊邦棋說，技術團生產的種苗與蔬果品質廣受好評，例如，推廣在地生產的火龍果及番石榴在農民市集，一上架就銷售一空。
有關校園營養午餐的部分，他說，根據問卷調查結果，80%的校園廚工每天都會烹煮蔬菜，超過80%的學生每週攝食3次以上的蔬果，他們也都認知到蔬果對健康的重要性。
技術團技師蔡明哲接受中央社訪問時表示，直到106年止，技術團共輔導帛琉8所學校建立校園農場，師生都參與種植蔬果。校園農場所種植的蔬菜、水果種類，以栽培容易與學生食用接受度高為主要考量，例如白菜、空心菜、玉米、茄子、秋葵、木瓜等。
蔡明哲說，在帛琉教育部的營養午餐計畫下，教育部人員會到當地超市採買耐儲運的蔬菜，如甘藍、馬鈴薯、紅蘿蔔等，提供給校園廚房製作午餐。但超市提供的蔬菜選擇性較少且缺乏變化，反觀技術團輔導的校園農場，種植多樣蔬菜，可提供校園廚房更多選擇，增加學童每餐的蔬菜攝取量與營養來源。
此外，在輔導設立校園農場的過程裡，他發現，「帛琉人喜愛種植下去後，不需太多照顧的粗放栽培模式」，因此當地種植的作物以芋頭、樹薯和番薯為最大宗。但蔬菜栽培需要較多的照顧，因此在帛琉推動校園農場需要長時間的追蹤輔導，從翻土、種植、除草、施肥、防蟲到採收，依照作物種類不同，所需的時間從1到2個月不等。
他說，看見學校師生們漸漸改變，願意用課餘時間努力照顧作物，這些累積的成果會伴隨學童成長，散開到帛琉不同的角落，這將會是他最有成就感的事。
蔡明哲也提到，校長跟老師的態度，是影響校園農場成功與否的關鍵之一。「如果校長跟老師非常重視農業課程，那麼學生也會積極參與。」
舉例來說，他最近輔導的一所小學，校長、老師都非常積極，學生也願意在大太陽底下，揮汗鬆土拔草，每天去照顧觀察作物。「只要校方好好引導，學生其實對於種植蔬菜並不會有太大的排斥。」
這項計畫推行以來，雖然已有許多成果，但過程並非沒有挑戰。蔡明哲表示，帛琉學童大部分從小就沒有均衡飲食的習慣，在家大多以米飯、罐頭為主食，蔬菜水果的攝取量極少，因此，計畫推動初期，常有學童把營養午餐中的蔬菜挑掉，或是廚餘量很多等情況。
為解決這個問題，他說，計畫的營養志工配合帛琉教育部持續調整營養午餐菜單，也訓練校園廚工精進烹調技術，「利用多樣化的菜色跟口味讓學童慢慢接受蔬菜料理」。（編輯：李淑華）1070217
駐帛琉技術團團長楊邦棋在示範農場向當地講習班參訓學員簡報駐團計畫。（國合會提供）中央社記者侯姿瑩傳真 107年2月17日