助帛琉學童頭好壯壯 台推校園農場改善飲食

國合會駐帛琉技術團技師蔡明哲指導當地學生使用蔬菜穴盤苗。（國合會提供）中央社記者侯姿瑩傳真 107年2月17日

（中央社記者侯姿瑩台北17日電）著名度假勝地帛琉，土地面積僅有488平方公里，由約340個島嶼組成，可耕地有限。近年來，藉由台帛園藝及營養合作計畫，不僅提升當地農作物品質，也逐漸改善帛琉人的飲食習慣。



帛琉可耕地有限，當地食品長期倚賴進口，再加上飲食習慣西化、蔬菜不足等問題，造成帛琉民眾普遍有營養不均與肥胖的問題。由國合會駐帛琉技術團負責推動的「帛琉園藝生產與營養提升計畫」，就是為了解決這些問題。



駐帛琉技術團團長楊邦棋表示，這項計畫始於民國105年、為期3年，主要目的是提升帛琉在地作物生產，減少對進口食品的依賴。同時，透過與帛琉教育部校園營養午餐計畫的合作，以及輔導設立校園農場，以改善帛琉人的飲食習慣。



楊邦棋指出，計畫主要內容包括供應帛琉農民在地作物優良種苗；辦理訓練班，提升農民生產技術；輔導校園農場生產和校園午餐等。



計畫推動2年以來，楊邦棋說，技術團生產的種苗與蔬果品質廣受好評，例如，推廣在地生產的火龍果及番石榴在農民市集，一上架就銷售一空。



有關校園營養午餐的部分，他說，根據問卷調查結果，80%的校園廚工每天都會烹煮蔬菜，超過80%的學生每週攝食3次以上的蔬果，他們也都認知到蔬果對健康的重要性。



技術團技師蔡明哲接受中央社訪問時表示，直到106年止，技術團共輔導帛琉8所學校建立校園農場，師生都參與種植蔬果。校園農場所種植的蔬菜、水果種類，以栽培容易與學生食用接受度高為主要考量，例如白菜、空心菜、玉米、茄子、秋葵、木瓜等。



蔡明哲說，在帛琉教育部的營養午餐計畫下，教育部人員會到當地超市採買耐儲運的蔬菜，如甘藍、馬鈴薯、紅蘿蔔等，提供給校園廚房製作午餐。但超市提供的蔬菜選擇性較少且缺乏變化，反觀技術團輔導的校園農場，種植多樣蔬菜，可提供校園廚房更多選擇，增加學童每餐的蔬菜攝取量與營養來源。



此外，在輔導設立校園農場的過程裡，他發現，「帛琉人喜愛種植下去後，不需太多照顧的粗放栽培模式」，因此當地種植的作物以芋頭、樹薯和番薯為最大宗。但蔬菜栽培需要較多的照顧，因此在帛琉推動校園農場需要長時間的追蹤輔導，從翻土、種植、除草、施肥、防蟲到採收，依照作物種類不同，所需的時間從1到2個月不等。



他說，看見學校師生們漸漸改變，願意用課餘時間努力照顧作物，這些累積的成果會伴隨學童成長，散開到帛琉不同的角落，這將會是他最有成就感的事。



蔡明哲也提到，校長跟老師的態度，是影響校園農場成功與否的關鍵之一。「如果校長跟老師非常重視農業課程，那麼學生也會積極參與。」



舉例來說，他最近輔導的一所小學，校長、老師都非常積極，學生也願意在大太陽底下，揮汗鬆土拔草，每天去照顧觀察作物。「只要校方好好引導，學生其實對於種植蔬菜並不會有太大的排斥。」



這項計畫推行以來，雖然已有許多成果，但過程並非沒有挑戰。蔡明哲表示，帛琉學童大部分從小就沒有均衡飲食的習慣，在家大多以米飯、罐頭為主食，蔬菜水果的攝取量極少，因此，計畫推動初期，常有學童把營養午餐中的蔬菜挑掉，或是廚餘量很多等情況。



為解決這個問題，他說，計畫的營養志工配合帛琉教育部持續調整營養午餐菜單，也訓練校園廚工精進烹調技術，「利用多樣化的菜色跟口味讓學童慢慢接受蔬菜料理」。（編輯：李淑華）1070217



