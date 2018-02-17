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法規鬆綁 國發會3個月衝195項

發稿時間：2018/02/17 15:23

最新更新：2018/02/17 15:23

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（中央社記者黃雅娟台北17日電）法規鬆綁列為排除企業投資障礙的重點項目，行政院國發會今天表示，自去年10月以來鬆綁成果達195項，財經部會占86項；而新創法規平台也接獲13件申請案，6大議題已獲得解決。

行政院國家發展委員會今天表示，以推動人民有感的法規鬆綁為目標，優先由財經法規著手，並從檢視函釋、行政規則及法規命令等規定做起，排除企業投資障礙，建立便民的法制環境；自106年10月以來，將「啟動法規鬆綁 排除投資障礙」及「成立新創法規調適平台窗口」列為工作重點。

在法規鬆綁方面，國發會要求部會自函釋開始檢討，由財經部會（金管會、經濟部、財政部、勞動部、工程會）每2週提報成果，其餘部會每季提報，第1期已於106年12月中旬提交。根據國發會統計，至今年1月9日為止，各部會鬆綁成果達195項，其中財經部會達86項。

國發會表示，其中推動的成果包括金管會認定創投事業為金融相關事業，銀行投資能量可提高至新台幣1000億元；財政部對於導入行動支付的小規模營業人，則給予營業稅優惠；而上櫃市場新增「電子商務」為掛牌類別，解決新創業長期以來在籌資面遇到的障礙等。

至於新創法推調適平台，則將作為打造創新創業投資友善環境的第一步，以「法律沒禁止的原則上就是可以」的開放態度，協助排除新興商業模式適用法規的不確定性。

國發會表示，去年10月18日平台上線以來，已經接獲13件申請案，其中6項議題已經獲得解決；包括設備共享平台營運模式適用法規疑義、外國新創事業辦理OBU開戶事宜，以及新創事業經營貨幣轉換電子帳戶餘額服務的適法性等。

國發會指出，相關法規鬆綁內容自106年10月以來已分別於「加速投資臺灣專案會議」第3次、第4次、第6次及第8次會議進行報告，總計相關部會共提報195項鬆綁成果。(編輯:李信寬）1070217

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