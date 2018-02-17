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大樂透初二春節大紅包 143注中獎

發稿時間：2018/02/17 22:23

最新更新：2018/02/17 22:23

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（中央社台北17日電）大樂透初二春節大紅包今晚開獎，210組中開出98組，總中獎注數143注，其中67組為單注中獎，每注獨得新台幣100萬元；21組為2注均分；8組為3注均分；2組為5注均分。

大樂透初二春節大紅包也同時開出，中獎號碼分別為41、29、07、11、09、08、25、12、16、47 。

台灣彩券公司表示，本期的春節大紅包售出商店中，最幸運的是台南市善化區的「桃采彩券行」，初二這一期就中了4張，每張各得20萬元，該家投注站在今年大年初一也有開出春節大紅包獎項，單張獎金50萬元。

宜蘭縣宜蘭市的「千億商行」從除夕到初二，已連續3期各開出一注春節大紅包，累計獎金250萬元，為今年春節加碼開跑以來首家3連莊的投注站。該投注站自第4屆起已累計開出7注春節大紅包，累計開出獎金達900萬元，堪稱全台最會開大紅包的投注站。

另外，台中市東區的「天降財彩券行」、花蓮縣花蓮市的「金鑫商行」以及高雄市楠梓區的「湧財彩券行」今天也都各開出2注春節大紅包。該3家投注站過去均曾開出今彩539頭獎，「天降財彩券行」更是去年年底（106年12月11日）才出爐的威力彩頭獎商店，可說是財運一路亨通，好運無法擋。

台彩表示，截止初二，大樂透春節大紅包累計開出279組，已有200人獨得100萬元。今年大樂透春節加碼一共將送出400組100萬元的加碼獎金，目前為止尚餘121組，初三當晚將繼續加開10個春節大紅包獎號，只要對中其中6個，就對中大紅包獎項，還有機會對中上看1.7億元的頭獎，民眾在走春之餘，如果有路過投注站，千萬不要忘了幫自己買個希望。1070217

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