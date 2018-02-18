夾娃娃機店可望一年回本 投資客搶進展店

近期無人夾娃娃機店盛行，市面上常見機台分為擺放娃娃、公仔、3C與雜物等多種，提供夾客不同選擇。圖為夾娃娃機中的雜物台，物品種類相當多元。中央社記者張新偉攝 107年2月18日

（中央社記者蘇龍麒台北18日電）近一年來，全台無人夾娃娃機店如雨後春筍般出現，實際經營的台主史丹利分析，夾娃娃店的場主可望一年回本、之後月賺新台幣15萬元，因此引來許多投資客搶進。



無人夾娃娃機的經營模式，先由一名「場主」承租下一間店面、購入娃娃機台、代幣機等，接著透過上網等各種管道招收「台主」，場主以每台每月新台幣4500元至上萬元不等的價格，轉租給台主，再由台主各自經營自己的機台。



換句話說，一間無人夾娃娃店中，可能分別由10到20名台主負責，民眾如果發生消費糾紛，在不同機台需要找不同的老闆負責。



無人夾娃娃機店不是近年才有的產物，好幾年前就有類似的經營模式。在台北市南京東路、撫遠街及新北樂華夜市等地擁有7家無人夾娃娃店的場主「鬍子哥」說，近年因股市、房地產不好做，經濟不景氣，夾娃娃業可望一年回本，讓投資客們認為有利可圖，紛紛投入市場。



就成本效應來說，台主史丹利說，場主找的店址不用太熱鬧，只要有一定人潮，設定店租5萬元至7萬元、20坪左右，就可以擺下26台至30台，每台夾娃娃機成本2.5萬元，30台75萬元，加上兌幣機3萬元、監視錄影設備5萬元，100萬元以內的成本就可以開店。



史丹利說，以每台每月5000元租金計算，每個月場主可回收15萬元，加上通常都會與台主簽訂半年的契約、一個月的押金，一開場就回收30萬元，成本很低、回收快，不到一年就回本，且開始以每月15萬元的速度獲利。



鬍子哥說，也就因為很多投資客看準回收速度快，因此有大量的投資客搶著想當場主，但如果不是真正對夾娃娃業有興趣，他還是建議不要投資成為場主。



鬍子哥以自己10多年的「夾客」經驗分享說，如果場主不懂得經營夾娃娃機台，台主大多是新手，剛進入這個行業，在沒有人帶領的狀況下，很難真正賺到錢，難賺到錢就開始讓機台難夾，惡性循環下，這個場很快就會死掉，台主退台、場主賺不到錢。



台主張小翼說，當台主最重要的就是要「拚出貨」，如果機台不敢出貨，就不可能賺到錢，接著影響客人不願意回到這個場來玩，久而久之，這樣的場會只剩專業的夾客，台主也就更難賺到錢。



不同於投資客，10多年來在夾娃娃店投下「好幾輛跑車」的鬍子哥，會拉著台主一起當每場的股東，這不僅不怕台主跑掉，也培養出每一場都有專責的幹部，他們會帶著台主一起經營夾娃娃機，也會在場中教玩家怎麼拚出貨。



鬍子哥每兩三天巡一次店，一台台試夾看看，一旦發現台主有「鎖」出貨，立刻打電話要台主來調整，甚至是直接在場中留幾台自己的機台，當作放送機台衝人氣，讓玩家真的夾的到貨，這樣客人才會再度上門來。



鬍子哥說，如果投資客沒辦法這樣經營，場子一定撐不久，不建議投資客進來當場主。不過，對於想當台主的投資者來說，鬍子哥則建議民眾可以來試試看經營夾娃娃機台的樂趣。（編輯：溫貴香／張良知）1070218



