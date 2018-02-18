/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
2018Dog newyear
搜尋
關鍵字： 初三路況大昭寺羽生結弦
>rss

夾娃娃機店可望一年回本 投資客搶進展店

發稿時間：2018/02/18 10:41

最新更新：2018/02/18 11:32

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
近期無人夾娃娃機店盛行，市面上常見機台分為擺放娃娃、公仔、3C與雜物等多種，提供夾客不同選擇。圖為夾娃娃機中的雜物台，物品種類相當多元。中央社記者張新偉攝　107年2月18日近期無人夾娃娃機店盛行，市面上常見機台分為擺放娃娃、公仔、3C與雜物等多種，提供夾客不同選擇。圖為夾娃娃機中的雜物台，物品種類相當多元。中央社記者張新偉攝　107年2月18日

（中央社記者蘇龍麒台北18日電）近一年來，全台無人夾娃娃機店如雨後春筍般出現，實際經營的台主史丹利分析，夾娃娃店的場主可望一年回本、之後月賺新台幣15萬元，因此引來許多投資客搶進。

無人夾娃娃機的經營模式，先由一名「場主」承租下一間店面、購入娃娃機台、代幣機等，接著透過上網等各種管道招收「台主」，場主以每台每月新台幣4500元至上萬元不等的價格，轉租給台主，再由台主各自經營自己的機台。

換句話說，一間無人夾娃娃店中，可能分別由10到20名台主負責，民眾如果發生消費糾紛，在不同機台需要找不同的老闆負責。

無人夾娃娃機店不是近年才有的產物，好幾年前就有類似的經營模式。在台北市南京東路、撫遠街及新北樂華夜市等地擁有7家無人夾娃娃店的場主「鬍子哥」說，近年因股市、房地產不好做，經濟不景氣，夾娃娃業可望一年回本，讓投資客們認為有利可圖，紛紛投入市場。

就成本效應來說，台主史丹利說，場主找的店址不用太熱鬧，只要有一定人潮，設定店租5萬元至7萬元、20坪左右，就可以擺下26台至30台，每台夾娃娃機成本2.5萬元，30台75萬元，加上兌幣機3萬元、監視錄影設備5萬元，100萬元以內的成本就可以開店。

史丹利說，以每台每月5000元租金計算，每個月場主可回收15萬元，加上通常都會與台主簽訂半年的契約、一個月的押金，一開場就回收30萬元，成本很低、回收快，不到一年就回本，且開始以每月15萬元的速度獲利。

鬍子哥說，也就因為很多投資客看準回收速度快，因此有大量的投資客搶著想當場主，但如果不是真正對夾娃娃業有興趣，他還是建議不要投資成為場主。

鬍子哥以自己10多年的「夾客」經驗分享說，如果場主不懂得經營夾娃娃機台，台主大多是新手，剛進入這個行業，在沒有人帶領的狀況下，很難真正賺到錢，難賺到錢就開始讓機台難夾，惡性循環下，這個場很快就會死掉，台主退台、場主賺不到錢。

台主張小翼說，當台主最重要的就是要「拚出貨」，如果機台不敢出貨，就不可能賺到錢，接著影響客人不願意回到這個場來玩，久而久之，這樣的場會只剩專業的夾客，台主也就更難賺到錢。

不同於投資客，10多年來在夾娃娃店投下「好幾輛跑車」的鬍子哥，會拉著台主一起當每場的股東，這不僅不怕台主跑掉，也培養出每一場都有專責的幹部，他們會帶著台主一起經營夾娃娃機，也會在場中教玩家怎麼拚出貨。

鬍子哥每兩三天巡一次店，一台台試夾看看，一旦發現台主有「鎖」出貨，立刻打電話要台主來調整，甚至是直接在場中留幾台自己的機台，當作放送機台衝人氣，讓玩家真的夾的到貨，這樣客人才會再度上門來。

鬍子哥說，如果投資客沒辦法這樣經營，場子一定撐不久，不建議投資客進來當場主。不過，對於想當台主的投資者來說，鬍子哥則建議民眾可以來試試看經營夾娃娃機台的樂趣。（編輯：溫貴香／張良知）1070218

實際經營夾娃娃機台的台主史丹利分析，夾娃娃店的場主可望一年回本、之後月賺新台幣15萬元，因此近期引來許多投資客搶進夾娃娃市場。中央社記者張新偉攝　107年2月18日實際經營夾娃娃機台的台主史丹利分析，夾娃娃店的場主可望一年回本、之後月賺新台幣15萬元，因此近期引來許多投資客搶進夾娃娃市場。中央社記者張新偉攝　107年2月18日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP