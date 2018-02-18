夾娃娃癮難戒 有人玩掉幾輛車

藍牙喇叭小海螺屬夾娃娃界知名3C產品，去年12月進一顆要價新台幣580元，一個月後就漲超過700元，原因就是中國大陸廠商小海螺暫時停產，供應少、價格也就跟著漲。中央社記者張新偉攝 107年2月18日

（中央社記者蘇龍麒台北18日電）夾娃娃機台近兩年來在全台風行，經營7個場的場主鬍子哥擁有10多年夾娃娃經驗，問他花了多少錢在夾娃娃上，他說，「可能好幾輛車在街上跑」。



自己有經營公司的鬍子哥，其實沒有很多時間經營各場，因此就與台主股東合作，並且培養幹部一起管理各場。



為了推廣讓更多民眾享受夾娃娃的樂趣，鬍子哥會親自下場教其他民眾怎麼「打」下高價的公仔、3C等產品。



問他到底花了多少錢夾娃娃，他輕描淡寫的說，「可能好幾輛車在街上跑」。會不會被家人罵？他說，過去當然會被罵，但現在經營場子有賺錢，也慢慢就不會被罵了。



台主Teddy開始玩夾娃娃才半年，已經投下新台幣好幾萬元夾娃娃，他有認識的朋友，甚至半年打掉一輛車。



Teddy說，夾娃娃的癮跟賭癮一樣很難戒，有朋友甚至說，比戒菸還難。半年多經營下來，每台機台每月可以為他帶來新台幣1000元至1萬5000元不等的利潤，其實也不無小補。



Teddy說，娃娃等產品的進貨管道包括掏寶、臉書社團、自己夾、夾娃娃買賣社團等都有，除了可以一隻一隻買以外，也有玩家拍張照片，以「一圖」多少錢全包收購。



他表示，夾娃娃界知名的3C產品，就屬小蠻腰、小海螺，兩者都是藍芽喇叭，去年12月進一顆小海螺要價580元，1個月就漲到超過700元，原因就是大陸廠商小海螺暫時停產，供應少、價格也就跟著漲。



35歲的史丹利是個youtuber，與姊姊、姊夫經營sisitv的頻道，專拍姪女玩具開箱文的影片。一年前開始拍夾娃娃的影片，發現很多人愛看，因此又設立了「夾娃娃 不專業SHTV」頻道專門拍片，平均每部片的點閱率，比過去增加超過10倍。



史丹利說，拍片前其實不會夾娃娃，也沒人教過，就花學費、露臉，以不剪接、一鏡到底的方式拍攝，目標以新台幣100元挑戰夾一樣物品，夾不出來就重拍，一年下來花了超過10萬元。後來覺得這樣拍片很浪費錢，乾脆自己經營一台，拍片不用花錢，於是開始當起台主來，轉眼間已經經營到8台，每台平均每月淨賺3000元至5000元左右，賺的錢已經超過做小吃的本業收入。



7年夾娃娃經驗的玩家Dustin說，近兩年夾娃娃店增加的速度真是太誇張，光是住家附近方圓200公尺，就有5家無人夾娃娃店，他每個月也會花個4000元至5000元夾娃娃，用來抒壓。



Dustin說，台子變多，但很多台主為了賺錢，整體難度變高，呈現越來越難夾的趨勢。



史丹利也說，因台主經驗不足、沒人來帶著做，夾娃娃台子難度變高，長久下來變得沒人要玩、沒人投幣，同一場內如果很多這種台，夾客會列入黑名單，久而久之這場黑掉了，玩家連進去都不想進去，惡性循環下，最後只能黯然退場。（編輯：溫貴香／張良知）1070218



