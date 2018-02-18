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夾娃娃熱潮 房地產業憂泡沫化

發稿時間：2018/02/18 10:44

最新更新：2018/02/18 10:44

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（中央社記者蘇龍麒台北18日電）近年來無人夾娃娃機店大增，有台主透露，目前已經有部分場地發生台主難徵的情況，房地產業者對於這樣的怪現象也很難理解，且認為半年內可能會走向泡沫化。

無人夾娃娃機店搶進許多精華地段，例如台北車站附近的百貨賣場、京華城附近、板橋文化路上，都看得到無人夾娃娃機店的蹤影。

天時地利不動產總經理張欣民說，這些地段出現無人夾娃娃機店，可能是原來使用的商家生意做不起來，店面空置後房東引進其他業者，夾娃娃機本小利多，民眾想要藉此做為副業，變成雨後春筍般不斷冒出來。

他說，夾娃娃機店能不能撐得起這些租金，令人存疑。他認為，無人夾娃娃機店的命運會跟蛋塔一樣，不會持續太久，畢竟遊玩的族群有限，新鮮感退燒後，快的話半年就會泡沫，可能又會掀起另一波的店面閒置。

台灣房屋新板特區店專員李培綸說，無人夾娃娃機店去年是展店的高峰，大多會要求店面月租金預算在新台幣5萬元左右的二線店面，最好能夠在學校旁邊，其中最有能力消費的是國高中生，連閒置店面、三角窗、路沖都會租，只要有人潮就好。

李培綸說，板橋裕民街是專門賣吃的小夜市，小吃店租金大約每月4萬元以下，最近一年來也有不少店面變成夾娃娃店，因為有房東認為夾娃娃店可以有月租5萬元以上，轉租給無人夾娃娃機店，形成了排擠效應。

中信房屋江子翠店專員李官峻說，也有遇到很多屋主不願意租給夾娃娃店，因為大多數的房東希望長期出租，但夾娃娃機店很多都是短期合約。

他說，目前還沒有看到倒掉的無人夾娃娃機店，但他評估目前熱度再過半年就是巔峰，半年過後就會往下走。他認為，這個行業有人為炒作，否則怎麼可能一窩蜂地都開這種店。

台主史丹利則說，不至於像蛋塔一樣泡沫化，有些場還是能活著、且賺得到錢，甚至台主還捨不得退台，預估無人夾娃娃機店要泡沫可能要等到2020年。

不過，半年前加入經營的台主張小翼說，當初排隊搶當台主，現在是到處徵求台主，掛了好幾天都沒有滿台，台主一機難求的時代，目前已經不存在了。（編輯：溫貴香／張良知）1070218

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