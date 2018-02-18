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無人夾娃娃機店 朝野立委籲管理

發稿時間：2018/02/18 10:44

最新更新：2018/02/18 10:44

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（中央社記者蘇龍麒台北18日電）無人夾娃娃機店盛行，管理問題引發關注。多名朝野立委認為，無人夾娃娃機店應該距離學校有一定距離，避免學童沉迷，相關單位也應加強查緝是否有擺放違禁品。

立法院教育及文化委員會召集委員、中國國民黨立委陳學聖說，娃娃機裡面夾的東西有沒有違禁品，相關單位應該要調查，應該比照電動玩具距離學校一段距離，避免學童沉迷。

他說，無人夾娃娃機店是很奇特的風潮，雖然可能好景不常但已經形成問題，地方政府的警政與教育單位應該聯合稽查。

民主進步黨立委蘇巧慧說，依照電子遊戲場業管理條例規定，電子遊戲機在市面上陳列前，要先送文件給經濟部的「電子遊戲機評鑑委員會議」評鑑與分類，但根據她的調查，目前評議委員會做出的結論，部分選物販賣機，也就是俗稱的夾娃娃機被歸類為非電子遊戲機，但也有部分被歸類成益智類電子遊戲機，顯見目前分類的評判沒有一致的標準。

蘇巧慧說，依照電子遊戲場業管理條例的規定，電子遊戲機只能陳列在持有電子遊戲場業營業級別證的營業場所，而這個地點也需要和學校、醫院等場所保持一定的距離，在這樣的情況下，確實會造成疑慮。

她認為，經濟部應該要讓更多民眾了解有評鑑分類的把關機制，在做評鑑分類時也要謹慎把關，並訂定一致的標準，才能讓大家有所依據，事後的稽查也應加強力度，才能杜絕不肖業者擅自修改機台，進而造成可能的不良影響。

國民黨立委柯志恩說，夾娃娃機如果擺放違禁物品卻無法可管，學童可能透過用錢夾出來，造成身心靈的傷害很嚴重，相關單位對於販賣物品應該訂出管理原則與規範，以保障學童安全。她認為，管理規範比距離學校遠近更重要。

民進黨立委吳思瑤說，無人夾娃娃機店的確應該被規範，畢竟被夾物除了玩偶外，無法掌握有無違禁品？被夾物品的材質是否品質堪慮？應該全面檢視。她建議回歸地方自治，由各縣市政府規範。

民進黨立委張宏陸表示，無人夾娃娃機店24小時營業，常常有半夜聚眾滋事，或成為民眾臨時聚會喝酒的場所，是治安要注意的地方。他認為，學校附近不應該有無人夾娃娃機店，中央政府可以統一訂定標準讓地方政府遵循，各界可以共同來研究立法。(編輯：溫貴香／張良知)1070218

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