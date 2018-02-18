缺電也能發展電子支付 跳躍式成長的緬甸

（中央社記者廖禹揚台北18日電）緬甸在古字中意味著「遙遠的南方國度」，對台灣人而言幾乎是個陌生的國家；但這個基礎建設不足、政府財政艱澀的國度，正以迅雷不及掩耳的速度追趕先進國家，電子支付已融入生活中了。



曾經派駐緬甸仰光的中華民國對外貿易發展協會數位商務處組長葉人誠回憶剛到緬甸時所看到的景象，包括基礎建設很差、交通很亂，路上幾乎看不到紅綠燈跟斑馬線，計程車都是破爛的中古車，「車上還會備雨衣，因為車窗無法關上，下雨就只能靠雨衣遮。」



「剛去最痛苦的就是常停電，還有居住條件、衛生條件都不好」，葉人誠說，他2012年剛到仰光時，路上有很多垃圾，加上緬甸人常拿食物餵狗，廚餘跟垃圾堆積在水溝裡，「雨季時淹水就浮出來，太陽一曬，空氣就很糟」，因此換季時，不習慣的人常會感到頭暈、頭痛。



「但他們進步得很快」，今年初剛調回台灣，葉人誠在短短6年間見證了緬甸的飛速成長。他以計程車為例，「我剛去緬甸時，路上沒什麼車，計程車也很破爛，但在1、2年內，車輛進口量大幅增加，計程車也變多，變成比較新的中古車；而最近我離開緬甸時，路上計程車已經有很多新車了。」



順應世界潮流，緬甸政府也有意願推廣電動車，但「他們的電力供應一直不太夠」，加上緬甸幅員遼闊，在電網普及率低的狀況下，難以滿足電動車充換電需求。葉人誠舉例，仰光到第二大城曼德勒將近有700多公里路程，電動車勢必要在半路上充電，「但很多高速公路上去是連個村落都看不到的，你要怎麼設充換電站？」



在基礎建設不足及國庫空虛的狀況下，緬甸卻已開始發展電子商務，「你很難想像這樣的東西居然會在我剛剛形容的緬甸出現，但他們已經在做電子支付了」，葉人誠感慨。



緬甸政府在2014年開放外國通訊業者進入緬甸後，手機普及率快速上升，從2013年的13%達到2016的89%，其中8成為智慧型手機，目前緬甸全國行動網路中約7成是智慧手機所使用。



葉人誠秀出他手機裡尚未刪除、在緬甸時使用的電子支付APP，只要開一個帳戶就能輕鬆換匯，「最吸引人的地方是可以加值手機預付卡」，他說，也許在不久的將來，在緬甸出門買東西都能用APP結帳。



葉人誠說，可能因為篤信佛教，緬甸人個性大多溫和，加上過去較窮困，沒什麼物質慾望，但隨著物質文明萌芽，「未來可能會有一些需求」，可望刺激緬甸內需成長；而搭上電子支付潮流，葉人誠指出，緬甸目前尚缺乏整合性的大型電子商務平台，部分台灣業者已注意到這個潛力市場，正在考慮積極布局。（編輯：林孟汝／張良知）1070218