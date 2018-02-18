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初三大樂透大紅包 121注中獎

發稿時間：2018/02/18 22:41

最新更新：2018/02/18 22:41

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（中央社記者潘智義台北18日電）大樂透初三春節大紅包今天晚上開獎，210組中開出89組，總中獎注數121注，其中61組為單注中獎，每注各獨得新台幣100萬元；24組為2注均分；4組為3注均分。

大樂透初三春節大紅包中獎號碼分別為30、6、46、41、23、43、12、21、4、39。實際中獎獎號以台彩公布為準。

台灣彩券公司表示，這期的春節大紅包售出商店中，共有3家各開出2張，包括高雄市苓雅區的「大興金香舖」、台北市松山區的「彩星照彩券行」以及新北市金山區的「金再發小吃店」。

其中，高雄市苓雅區的「大興金香舖」自民國104年起，連續4年都有開出春節大紅包，目前累計已開出7注，總獎金達833萬元。

另外，花蓮縣花蓮市的「積財庫彩券行」初一至初三連續3期皆開出春節大紅包，為今年春節期間第二家3連莊的投注站。該家投注站106年5月、12月各開出過1次今彩539頭獎，中秋加碼亦開過100萬元的序號抽獎獎項，財運十分興旺。

台灣彩券公司統計，截止大年初三，大樂透春節大紅包累計已開出368組，已有261人獨得100萬元。台彩特別提醒彩迷，今年大樂透春節加碼一共將送出400組100萬元的加碼獎金，目前為止只剩32組，初四將繼續加開10個春節大紅包獎號，只要對中其中6個，就對中大紅包獎項，還有機會對中上看2.4億元的頭獎。（編輯：蘇志宗）1070218

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