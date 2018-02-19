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車險酒駕加費要漲了 3月起調升至3600元

發稿時間：2018/02/19 09:55

最新更新：2018/02/19 09:55

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（中央社記者蔡怡杼台北19日電）農曆春節期間不少民眾會與親朋好友團聚，難免會有飲酒助興的場合，金融監督管理委員會提醒，強制汽車責任保險自3月起，酒駕紀錄加費將漲至新台幣3600元，且加費次數無上限。

金管會表示，強制汽車責任保險自民國103年3月1日起實施酒駕紀錄加費機制，即民眾酒駕遭警方取締，將列入其所駕駛車輛車主的紀錄，若車主前一年有違反酒駕紀錄，之後投保強制汽車責任保險時，依違規次數加費，且加費次數無上限。

金管會指出，因應酒駕事件增加，造成理賠金額擴大，金管會去年修正「強制汽車責任保險酒後駕車加費費率表」，將酒駕紀錄加費從現行的2100元調高至3600元。

目前一般自用小客車25歲到30歲男性，一年強制汽車責任保險保費約1866元；25歲至30歲女性強制汽車責任保險1年保費則為1457元；3月起，酒駕紀錄加費從目前的2100元調高至3600元後，相當於兩年的強制汽車責任保險保費。

金管會表示，根據內政部警政署統計，98年到106年間因酒駕所致死亡或受傷人數平均超過1萬人，其中，每年平均死亡人數約200多人，造成許多家庭重大且難以彌補的劇痛，而防制酒駕已成為社會普遍價值，呼籲民眾酒後勿開車，以確保自身以及他人安全。（編輯：林孟汝）1070219

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