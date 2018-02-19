智慧恆溫發熱衣 蘊藏國人研發大智慧

（中央社記者韋樞台北19日電）低溫來襲，發熱衣成了穿著必備款，該如何挑選才穿得暖？現在有真正會發熱的「奈米光熱粉體」恆溫發熱衣，能吸收發熱源儲熱於纖維中，效果更勝過普通發熱衣，更蘊藏了國人研發的大智慧。



春節假期出國旅遊賞雪、從事戶外活動，一定要注意防寒；尤其寒流期間，許多人擔心長輩、小孩穿不暖，一旦受寒會引起高血壓、感冒等。此時外衣底下薄薄一件恆溫發熱衣如同第二層皮膚，在禦寒保暖上小兵立大功。



工研院材料與化工研究所表示，早期的發熱衣多以保暖為主，主要採用中空纖維減少體溫發散，並阻隔外界冷空氣傳導到身體，來達到保暖效果。



但現今市面上的發熱衣卻是真正會發熱，發熱來源有二種，一是吸收「濕氣」發熱，一是吸收「光能」發熱。



吸收「濕氣」發熱多以人工纖維吸收人體自然發出的微量水氣或汗液熱氣，這些熱氣被吸收後，會從氣態轉成液態的過程中釋放熱量，讓穿衣者感到溫暖。



工研院的超值發熱衣具有恆溫效果，利用創新的「奈米光熱粉體」及表面化學科技等技術，使粉體均勻分散在纖維內，依據質材的不同導電度，能吸收或反射日光、燈光等不同波長的光線甚至人體體熱，增加紡織品的溫度，成為「光柔發熱衣」，光熱效率甚至較傳統的發熱衣提升5成。



工研院材化所透露，這種超值發熱衣在一般超商和女性內衣店都能購得，並與聚陽實業技術合作、共同開發，透過聚陽切入大型便利店銷售發熱衣；另外也與一家企業技術合作，打入著名內衣品牌。



工研院材化所纖維與紡織化學品技術組組長唐靜雯指出，民眾挑選發熱衣時，可多留意廠商有無在標牌上附上檢測報告，以佐證發熱效果；另外，也需留意成分中有無放射性元素、重金屬等對人體或環境有害的成分。（編輯：張良知）1070219