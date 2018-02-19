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30歲總監搏創業 逃離血汗職場

發稿時間：2018/02/19 10:43

最新更新：2018/02/19 12:12

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年僅30歲的ISARA行銷總監楊振家，在同年齡上班族可能還是初入職場的新鮮人時，他就投資過餐廳、開發時裝、自創香氛品牌，除了自小懷有創業夢想外，對職場現況不滿，是驅動他創業的最大推力。中央社記者江明晏攝　107年2月19日年僅30歲的ISARA行銷總監楊振家，在同年齡上班族可能還是初入職場的新鮮人時，他就投資過餐廳、開發時裝、自創香氛品牌，除了自小懷有創業夢想外，對職場現況不滿，是驅動他創業的最大推力。中央社記者江明晏攝　107年2月19日

（中央社記者江明晏19日電）ISARA行銷總監楊振家，30歲，同年齡上班族可能還是初入職場的新鮮人，他就已投資過餐廳、開發時裝、自創香氛品牌；除了自小懷有創業夢外，對職場現況不滿，是驅動他創業的最大推力。

楊振家第一份領薪水的工作月領新台幣30K，恰如總統蔡英文的夢想起薪數字，他靠的不是高學歷、不是富爸爸，而是大學像陀螺一樣「瘋狂生活」所攢下的經歷與人脈。

「大學時念文化半工半讀，大一下學期就轉至夜間部，白天在公關公司當時薪90元的工讀生、夜間去兼職夜店DJ、假日當足球教練」，楊振家談起過去大學4年的一週生活，每天只睡2到3小時，「不想輸在起跑點、不想畢業即失業」的念頭，讓他不停燃燒自己的小宇宙。

「月薪30K薪水算高嗎？」楊振家細數第一份在公關公司的職業工時，一天工作12小時，若有大案子就加班到凌晨2、3點，「換算起來工時根本超低」，且幾乎是整個公關業界的常態，而沒有工作資歷的新同事恐怕只領22K，顯示許多台灣年輕人深陷低薪、過勞深淵。

對現況的不滿，驅動楊振家不停往上爬，「接公司最累的大案子、跳槽加薪、幹掉中階主管、退出創業、再回鍋」都做過，26歲，他已經是月領55K以上的經理。

然而，「這樣的薪水在台北根本買不了房，租房或付房貸後，也難存錢」，想逃離血汗職場，加上自小燃起的創業夢想一直在楊振家心頭揮之不去，終於讓他走向創業的路。

其實，畢業後的8年歲月裡，楊振家已開發過時裝事業、投資過餐飲、自創香氛蠟燭品牌，產業範圍遍及服裝、餐飲、香氛產業，在創業路上資歷豐富。

幸運的他，屢次創業，僅有1次不好的經驗。2012年，原先投資他開發時裝的金主臨陣脫逃，那些親赴永樂市場「打版」的樣衣，至今還躺在家中倉庫。

目前，楊振家繼續投身創業領域，和泰國及台灣夥伴共同開創全新香氛蠟燭品牌，取其泰文「追求輕鬆生活」的意思，也是品牌想帶給消費者的感受。

「耗費2年時間不斷測試研發，以80%大豆蠟與5%蜜蠟做基底，15%植物精油，完美調合出純天然的奢華香氛，是市場非常少見帶有精油香氣的蠟燭」，說著一口香氛經。楊振家表示，因為跨國合作又堅持品質，從原物料、工廠、品牌開發、包裝設計全部 Made in Thailand，溝通非常辛苦，再引進來台，到通路開發、行銷公關各環節，都與夥伴們一一把關、親力親為。

過去的經驗，讓他感受到，「資方總是想要用最少的錢，請到最好的人，但要把好人才留住，需要給好的待遇，否則無法解決流動率高的問題」。

楊振家也想起過去替「慣老闆」打工的往事，「老闆說今年績效不好，要員工共體時艱，卻能買跑車、吃牛排。」而他越深入高層，越感受人心的貪念。

然而，換另一個角度觀察，對於時下年輕人抱怨低薪，楊振家承認這個事實，但認為必須不斷提升自己，創造自己被需要的價值，一昧要求政府提高底薪，只是治標不治本。

創業夢聽起來浪漫，但實際上卻很寫實，楊振家分享，「要看懂財務報表、稅務結構、人資法令、還要開網站、架後台，這些當上班族時都不用管」。

「而且做生意要花許多無形成本，從店租、設計、原料、辦公室租金、物流，網站維護等全都在燒錢」，楊振家坦言，現在已經燒了超過百萬元，還在奮鬥階段，但不願替自己設停損點，盼背水一戰早日成功，「大不了，就回去上班，再重來」。（編輯：張良知）1070219

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