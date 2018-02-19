春節網購防詐 小心來電要求ATM操作

（中央社記者陳政偉台北19日電）春節假期民眾透過網購買年貨或禮盒，需小心網路詐騙。經濟部指出，網購詐騙有5項特徵，像是非上班時間接到客服電話、來電號碼開頭有「+0」、要求到提款機操作解除分期付款等情事。



經濟部今天發布新聞稿並提醒消費者，按照警政署165反詐騙專線提供的資料，一般常見的網路購物詐騙有5項特徵。



第一，在非上班時間接到網購業者的客服電話。



經濟部解釋，在春節期間許多公司行號都放假，也因此詐騙集團常利用這段沒有客服人員上班的時間進行詐騙，以使民眾無從向原購買店家確認，再次提醒消費者，網購平臺不會以電話方式進行通知。



第二，接到來電號碼顯示有「+0」就有可能為詐騙電話。電信業者就來自境外的電話，會顯示＋號，若電話號碼顯示「＋」及國內私人公司或公務單位電話，就是詐騙電話。



第三，接到網購業者客服來電，表示誤設為分期付款、誤按購買數量將強制扣款，要求至ATM操作解除分期付款，或購買遊戲點數折抵款項，提醒消費者ATM自動提款機無解除分期付款功能，要求至ATM解除分期付款即為詐騙電話。



第四，以通訊軟體私下交易。經濟部指出，部分詐騙集團會運用網拍平台刊登商品資訊，而後請消費者以通訊軟體私下交易以節省相關費用，提醒消費者私下交易若產生糾紛或詐騙，因平台未留下任何資料將無法協助處理，也是一種詐騙集團利用消費者貪小便宜的詐騙手法。



第五，網拍購物需留意賣家評價。經濟部指出，拍賣平臺進行購物時，需留意賣家的評價，如賣家評價不高、短期間評價飆升或評價多為結標後馬上就有好評等，都需特別留意，以免產生糾紛或受詐騙。



經濟部表示，為避免消費者在非上班時間接到詐騙電話，建議網購業者可以視業務需求延長客服時間，或提供必要聯繫方式或資訊，方便消費者在第一時間可以確認是否遭受詐騙。



另外，經濟部也補充說，隨著詐騙手法推陳出新，除以往誘使消費者透過ATM解除分期付款手法外，近期更有詐騙集團假借確認會員身分等名義，要求消費者提供或變更資料，讓不法之徒從中盜取個資等。



為避免個資外洩，經濟部也提醒消費者，可以選擇已取得經濟部核發資料隱私保護標章（dp.mark）的廠商，如統一超商7-ELEVEN、全家便利商店、特力屋或康迅等，並確保其對個資保護與管理重視。



對網購或相關電商廠商，經濟部強調，廠商可利用經濟部委請資策會科技法律研究所制定的個人資料法遵手冊，初步瞭解並自我管理能力，落實保護客戶及其交易資料，強化消費者信心。（編輯：黃國倫）1070219