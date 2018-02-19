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財神爺發威 大樂透威力彩頭獎首度齊發

發稿時間：2018/02/19 23:02

最新更新：2018/02/19 23:02

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（中央社記者江明晏台北19日電）初四迎財神，財神爺果真今天發威，且特別眷顧南部，威力彩頭獎6.58億元在台南市開出、大樂透頭獎2.42億元在雲林縣開出，這也是台彩史上首度同天開出大樂透和威力彩頭獎。

台彩表示，威力彩頭獎金額新台幣6.58億元在台南市六甲區六甲里中山路25號1樓的萬客來彩券行開出。

萬客來彩券行表示，這是該行第一次開出頭彩，這兩天生意特別好，每天大約都有上千人光顧，有不少外地客，也有返鄉人潮。

而大樂透頭獎金額2.42億元在雲林縣土庫鎮建國路166號1樓的錢會來彩券行開出，由一人獨得。

錢會來彩券行表示，春節期間「忙到手到沒停過」，7年前曾經開出二獎，今年過年一直有個預感「快到了，快到了」，結果果然運氣來了，現在彩券行在等老闆買鞭炮回來，等會兒要放鞭炮慶祝。

台彩表示，這是台彩史上首度同天開出大樂透和威力彩頭獎，雖然適逢春節期間加碼，大樂透和威力彩才有機會同天開出，但從未有同天開出頭獎的紀錄，另外，今彩539今天也開出3注頭獎。

台彩也指出，大樂透頭獎在除夕、初一開出之後，今天是第3次開出，相較於去年6天春節假期4度開出大樂透頭彩，是史上頻率最高的一年，若明天再開頭獎，就有機會追平紀錄。（編輯：張均懋）1070219

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