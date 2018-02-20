光學產業去年雙鏡頭發光 今年新需求增溫

（中央社記者韓婷婷台北20日電）回顧2017年，光學產業在手機進入雙鏡頭世代的帶動下，大立光及玉晶光是最大贏家。展望2018年，最大商機還是在手機，無人商店、車用等新需求則逐漸加溫。



根據外資報告分析，智慧手機鏡頭裝置功能將持續提升，包括雙鏡頭、3D感測、光學變焦、大光圈等都將為光學產業帶來新動能，雙鏡頭的滲透率也將持續拉升。



除了智慧型手機外，光學鏡頭在機器人、AI（人工智慧）、大數據、物聯網等新領域正蓄勢待發，特別是汽車駕駛部分，將為光學產業帶來新的開拓領域，也成為兵家必爭之地。不過，車用鏡頭的成長不若3C消費性產品快速，初期的認證期相當長，量能的成長會是漸進式，屬於細水長流的模式。



光學鏡頭產業有一個特性，除了技術門檻高外，資本支出及規模經濟的門檻也相當高。儘管廠商能夠接到訂單，但若本身製造良率不高，或是訂單量的規模不夠大，要獲利並不容易；若良率達到一定水準，且規模夠大，獲利翻轉的加乘效果相當驚人。



這就是為何光學產業應用多元，需求不斷擴增，看似前程似錦，但截至目前為止，能夠繳出亮麗獲利成績的卻僅僅少數幾家、且差距極大化的重要原因。



2017年的玉晶光就是最佳案例，蘋果為了扶植第2家供應商，玉晶光手上握有蘋果iPhone訂單無虞、且規模夠大，玉晶光得以全力努力拉升良率，但仍連續虧損4年。經過多年努力後，良率終於在2016年有了突破，2016年第3季開始轉虧為盈，至2017年底已經連續6季獲利，2017年也正式轉虧為盈，且獲利跳升的幅度相當大，終止連4年虧損。



法人預估，今年iPhone新一代手機可望全面導入3D感測鏡頭，前置鏡頭的需求量預估將進一步擴增，對玉晶光而言是好消息；至於後鏡頭是否全面採用雙鏡頭，或其中一款價格較親民的中階款手機只採用一顆鏡頭，預料都將牽動著後鏡頭主要供應商大立光今年的表現。不過從持續擴產的規劃看來，大立光在非蘋陣營的布局效益也將逐步顯現，營運動能持續。



就智慧手機鏡頭而言，今年最大觀察點在於模造G+P（玻璃加塑膠）鏡頭的進展，是否有機會真正導入手機鏡頭。



目前6P（6片塑膠）鏡頭是高階智慧手機的主流，股王大立光是絕對的霸主且獨占鰲頭，玉晶光歷經多年追趕，終於得以真正進入賽局；日本的康達智（Kantatsu）去年還是未能繳出好表現，iPhone後鏡頭幾乎仍是大立光的天下。



亞光是推動G+P鏡頭最積極的廠商，亞光董事長賴以仁表示，在高階手機鏡頭方面，亞光採非球面模造玻璃打造G+P混合鏡頭，可解決大光圈、鏡頭高度、變焦等瓶頸；亞光以潛望式鏡頭設計，鏡片切邊等技術，打造G+P的5倍光學變焦鏡頭，目前正送樣中，最快有機會第3季出貨大陸品牌手機客戶。



此外，亞光也正積極爭取安卓（Android）陣營的3D感測「發射端」鏡頭訂單，採用非球面玻璃搭配塑膠鏡片解決方案，不排除最快第3季就有佳音傳出。



法人也預估，預料G+P鏡頭的發展將會是2018年光學產業的熱門話題。



在車載鏡頭部分，先進輔助駕駛系統（ADAS）逐漸成為中高階車款的標準配備，同時各大車廠競相投入自駕車發展，引領車用鏡頭未來成長。



目前包括大立光、亞光、佳凌、先進光、今國光等光學廠商都積極搶進車用鏡頭領域，由於進入自駕車階段，所需的鏡頭數將更可觀，車載鏡頭已被光學業者視為繼手機鏡頭之後最重要的應用商機，預料也將為光學廠在今年帶來新的動能，廠商普遍期待2019至2020年的暴發期來臨，近幾年來已積極卡位。（編輯：張良知）1070220