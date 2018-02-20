/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
2018Dog newyear
搜尋
關鍵字： 地震初四路況NBA
>rss

光學產業去年雙鏡頭發光 今年新需求增溫

發稿時間：2018/02/20 09:45

最新更新：2018/02/20 09:45

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韓婷婷台北20日電）回顧2017年，光學產業在手機進入雙鏡頭世代的帶動下，大立光及玉晶光是最大贏家。展望2018年，最大商機還是在手機，無人商店、車用等新需求則逐漸加溫。

根據外資報告分析，智慧手機鏡頭裝置功能將持續提升，包括雙鏡頭、3D感測、光學變焦、大光圈等都將為光學產業帶來新動能，雙鏡頭的滲透率也將持續拉升。

除了智慧型手機外，光學鏡頭在機器人、AI（人工智慧）、大數據、物聯網等新領域正蓄勢待發，特別是汽車駕駛部分，將為光學產業帶來新的開拓領域，也成為兵家必爭之地。不過，車用鏡頭的成長不若3C消費性產品快速，初期的認證期相當長，量能的成長會是漸進式，屬於細水長流的模式。

光學鏡頭產業有一個特性，除了技術門檻高外，資本支出及規模經濟的門檻也相當高。儘管廠商能夠接到訂單，但若本身製造良率不高，或是訂單量的規模不夠大，要獲利並不容易；若良率達到一定水準，且規模夠大，獲利翻轉的加乘效果相當驚人。

這就是為何光學產業應用多元，需求不斷擴增，看似前程似錦，但截至目前為止，能夠繳出亮麗獲利成績的卻僅僅少數幾家、且差距極大化的重要原因。

2017年的玉晶光就是最佳案例，蘋果為了扶植第2家供應商，玉晶光手上握有蘋果iPhone訂單無虞、且規模夠大，玉晶光得以全力努力拉升良率，但仍連續虧損4年。經過多年努力後，良率終於在2016年有了突破，2016年第3季開始轉虧為盈，至2017年底已經連續6季獲利，2017年也正式轉虧為盈，且獲利跳升的幅度相當大，終止連4年虧損。

法人預估，今年iPhone新一代手機可望全面導入3D感測鏡頭，前置鏡頭的需求量預估將進一步擴增，對玉晶光而言是好消息；至於後鏡頭是否全面採用雙鏡頭，或其中一款價格較親民的中階款手機只採用一顆鏡頭，預料都將牽動著後鏡頭主要供應商大立光今年的表現。不過從持續擴產的規劃看來，大立光在非蘋陣營的布局效益也將逐步顯現，營運動能持續。

就智慧手機鏡頭而言，今年最大觀察點在於模造G+P（玻璃加塑膠）鏡頭的進展，是否有機會真正導入手機鏡頭。

目前6P（6片塑膠）鏡頭是高階智慧手機的主流，股王大立光是絕對的霸主且獨占鰲頭，玉晶光歷經多年追趕，終於得以真正進入賽局；日本的康達智（Kantatsu）去年還是未能繳出好表現，iPhone後鏡頭幾乎仍是大立光的天下。

亞光是推動G+P鏡頭最積極的廠商，亞光董事長賴以仁表示，在高階手機鏡頭方面，亞光採非球面模造玻璃打造G+P混合鏡頭，可解決大光圈、鏡頭高度、變焦等瓶頸；亞光以潛望式鏡頭設計，鏡片切邊等技術，打造G+P的5倍光學變焦鏡頭，目前正送樣中，最快有機會第3季出貨大陸品牌手機客戶。

此外，亞光也正積極爭取安卓（Android）陣營的3D感測「發射端」鏡頭訂單，採用非球面玻璃搭配塑膠鏡片解決方案，不排除最快第3季就有佳音傳出。

法人也預估，預料G+P鏡頭的發展將會是2018年光學產業的熱門話題。

在車載鏡頭部分，先進輔助駕駛系統（ADAS）逐漸成為中高階車款的標準配備，同時各大車廠競相投入自駕車發展，引領車用鏡頭未來成長。

目前包括大立光、亞光、佳凌、先進光、今國光等光學廠商都積極搶進車用鏡頭領域，由於進入自駕車階段，所需的鏡頭數將更可觀，車載鏡頭已被光學業者視為繼手機鏡頭之後最重要的應用商機，預料也將為光學廠在今年帶來新的動能，廠商普遍期待2019至2020年的暴發期來臨，近幾年來已積極卡位。（編輯：張良知）1070220

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP