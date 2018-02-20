/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
2018Dog newyear
搜尋
關鍵字： 地震初四路況NBA
>rss

房屋登記若改實坪制 買房比價更容易

發稿時間：2018/02/20 10:19

最新更新：2018/02/20 10:19

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韋樞台北20日電）繼雨遮和屋簷不計坪之後，內政部研議房屋登記剔除公設，從虛坪改為實坪，勢將牽動房市交易。市場人士認為，一旦實施，消費者比價買房更容易，但新舊制過渡期難免混亂。

第一太平戴維斯不動產估價師事務所所長張宏楷表示，所謂「實坪價登記制」是僅登記實際使用室內面積，室外、大樓其他公共空間不計入權狀；日本、美國、英國、馬來西亞、越南等國皆採實坪制，以實際使用面積來計價。相反地，台灣、中國大陸及香港不採實坪制，公設面積等「虛坪」可登記計價。

內政部正在研議導引台灣房地產走向實坪計價制度，讓購屋人在比較房屋時一目了然，只要看實坪大小，房屋的價格回歸其實用價值。

張宏楷指出，台灣的房屋登記現制採虛坪制，除了室內面積外，室外或大樓其他公共空間分攤及雨遮、花台等虛坪，都計入產權標示面積，常使得房屋價值膨風，市場資訊交易單價無法分離建物的效用價值。

中信房屋副總經理劉天仁表示，觀察近10年的新成屋，權狀坪數扣除附屬建物及公設後，主建物坪數（實坪）占權狀坪數55%到60%，是建商認為的合理範圍，市場上甚至有主建物占權狀一半或更少。比照日本、美國等實坪制登記的國家，如果台灣權狀坪數登記2坪，在實坪制國家僅約1坪。

張宏楷認為，採實坪制計價，包括梯廳、樓梯和電梯等公共設施虛坪的興建成本會灌入實坪，實坪價格驟升，消費者自然不願接受，建商也得估量高坪價會造成滯銷，增加資金周轉壓力，因此必須在其他建築設計省成本，才能抵銷部分漲幅。

信義房屋不動產企研室經理蘇啟榮說，目前建築多採梁柱外推，以便室內完整四方好裝潢，且外推後也可以形成樓下的屋簷和雨遮；但今年元旦起雨遮和屋簷不計坪，下一步如果實坪制上路，開發商有可能回到古老的梁柱內縮年代，以節省建築成本。

張宏楷預料，未來一般住宅大樓走向「樸實風」，僅興建必要公設(門廳、走廊、梯廳及樓梯)，開發商可能會割捨挑高大廳、氣派車道；不過，豪宅大樓不同，豪宅為提升建物等級及附加價值以區隔客層，反而會興建特殊公設，例如游泳池、健身房等。

「樸實風」也不盡然代表退步。張宏楷認為，透過實坪制，產品規劃可以更貼近普羅大眾，消費者不用被迫接受華而不實的公設或附屬建物。

蘇啟榮也強調，現行虛坪登記制及車位拆算的複雜度非凡人能了解，若未來採取「實坪制」，消費者只要考量主建物的面積與價格問題，不用在車位、公設比之間傷腦筋，比較房價、面積和建築品質更簡單。

然而，「實坪制」之後，公設的產權究竟該登記在何者名下，或是建造公共設施的成本要由誰來負擔？劉天仁指出，這是實施實坪制之前需要先解決的問題之一。

劉天仁舉例，日本不動產買賣只計算室內面積，連陽台都不予計價，大樓的公共設施則是由每戶屋主持分，並登記在一個共有的法人組織名下（管委會），各屋主定期按持分繳納共有的修繕公基金及大樓運作管理費。

劉天仁強調，長遠來看，有日本等國為前例，代表實坪制是可行的。另一方面，民眾對於實坪制的要求也漸成風氣，透過實坪制的確可以檢視公設的合理性，避免過去有建商利用雨遮灌水坪數等歪風。

不過，台灣的不動產登記方式多且繁，他說，改成實坪制一定要有過渡期，並做好各種配套，貿然改變容易造成房市交易失序，損及關係人權益，反招民怨。（編輯：張良知）1070220

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP