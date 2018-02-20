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節電小撇步 一年省下逾千元

發稿時間：2018/02/20 10:59

最新更新：2018/02/20 10:59

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（中央社記者朱則瑋台北20日電）經濟部能源局整理「節電5撇步」供民眾參考，像是關閉不常用的電器電源、汰換老舊家電改用省電電器等，每年粗估可省下超過新台幣1000元，當做給自己的紅包錢。

農曆春節如何輕鬆賺到紅包錢，除了加碼的彩券、刮刮樂外，經濟部能源局今天發布新聞稿教導民眾如何利用節電小撇步，簡單省錢賺紅包。

能源局總共整理5個撇步，第一，將老舊家電汰舊換新，優先選購能源效率分級標示「級數小」、「能源效率高」或「具節能標章」家電。根據經濟部工業技術研究院測試結果，能源效率分級標示一級的電器較老舊電器平均省電2.5倍。

第二，把家中使用白熾燈泡的神明燈換成LED燈泡，LED燈泡具備低耗電、壽命長的優點，且0.5瓦LED燈泡即可替代7.2瓦白熾燈泡，能源局指出，透過換燈，一年即可省下300元。

第三，檢查家中的各式燈具，確保都全數換成高效率的省電燈具。第四，春節返鄉或出遊長時間外出不在家時，不讓家中熱水瓶或開飲機一直處於沸騰的狀態，關閉熱水瓶與開飲機的電源，不僅安全也能省下不必要的用電開支。

第五，關閉不常用的電器電源，特別是家中有時間顯示、電源指示燈的電器，像是電腦、音響、電視機、除濕機、數位電視機上盒、冷氣機、微波爐、DVD等，這些都會有待機耗電損失，能源局表示，可利用多開關延長線進行家庭用電管理，出門時關閉延長線的開關，減少待機電力消耗，簡單小動作，一年約可省下1050元。

能源局指出，節能減碳應從日常生活中的小處做起，落實「節電5撇步」讓民眾開春就能輕鬆省錢賺紅包，並減少不必要的能源耗用。（編輯：張良知）1070220

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