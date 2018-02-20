有線電視吃到飽最划算嗎 恐不利產業發展

（中央社記者江明晏台北20日電）「看電視」堪稱過年最簡單的娛樂，未來分組付費全面上路選擇將更多元。但專家學者認為，若收視戶只考量「划算」而固守吃到飽的模式，依舊會稀釋產業資源，改革將裹足不前。



消基會董事卓政宏感嘆，長期以來，許多電視冷門頻道都在「偷錢」，明明沒有人看，卻能靠著全台500多萬戶的收視群眾賺取廣告，「這就是在偷整個產業的錢」。



卓政宏期許，「每個收到錢的頻道，都是收視戶想看的頻道，才是產業最健康的生態」。換言之，有線電視不應該再被頻道「統包出售」的機制綁架。



過去，有線電視收視戶每個月付出新台幣500、600元的費用，卻被迫收視太多內容不符需求的頻道，這樣不合理的僵固生態行之有年。



國家通訊傳播委員會(NCC)去年底最後一次委員會審議通過「有線電視多元選擇付費機制規劃」草案，為市場遊戲規則定調，預計最快後年上路。



根據目前的規劃，一個費率「吃到飽」的大鍋飯形式仍然存在，爺奶爸媽兄弟姊妹齊聚的大家庭，收視偏好各有不同，可能會維持既有吃到飽模式。



而家庭成員簡單、收視偏好集中或對眾多頻道不滿意的用戶，可能會選吃低於新台幣200元、含13個基本頻道的「清冰」方案，或是往上一個一個頻道加料「單頻單選」，也可選擇加上系統業者或頻道業者自組的頻道套餐。



雖然收視戶選擇更多元，但實際上業者訂價機制將成關鍵，若熱門單選頻道售價「貴桑桑」，讓收視戶感受「乾脆吃到飽比較划算」，也不排除民眾會維持原有模式。



但是媒體改造學社理事邱家宜提醒，只要業者定價設計讓民眾感覺「吃到飽較划算」，等於現有狀態又會持續走一段時間，將會大幅延緩市場改革的時間點，等於電視頻道內容將停留在多數人不滿意的狀態。



邱家宜比喻，「衣服買太多，可以刺激紡織業成長，但影音過度消費，卻會造成品質低劣」，把資源集中在好的頻道，就能改變過去「大家都有飯吃，但是都吃得不太營養」的局面。



然而，有頻道業者擔憂，「單頻單買」固然是某些收視戶的心願，卻不符系統業者和頻道業者的利益，恐會導致有線電視整體產值大幅下滑，更甚者有滅掉半數頻道商的可能；但業界分析，業者一定會提出符合NCC規定的選單，也會盡力說服消費者選擇包括特定單頻的套餐組合，就看如何把資源留在一群好的頻道身上。



卓政宏看好，只要把選擇權放在消費者手上，就能帶動良性循環，畢竟消費者不是一味追求低價，也會願意為好的優質頻道付錢，雖然這條路上，還牽涉到社會進步與大眾品味提升，但至少現在是走在正確的方向。



針對單頻單選與套餐的定價機制，系統業者表示，應是尊重頻道商的意願共同協商討論，但最後決定的其實是市場，就看觀眾買不買單。（編輯：張良知）1070220