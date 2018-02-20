財神爺降臨 台彩說有預兆可循

農曆新年到，不少民眾會來買張刮刮樂或投注樂透彩等試試手氣，讓各地彩券行生意興隆。中央社記者王飛華攝 107年2月18日
（中央社記者田裕斌台北20日電）大樂透「春節大紅包」新台幣100萬元400組在初四已全數送出，刮刮樂則還有不少百萬元獎金的機會，台灣彩券表示，財神爺送財都有小預兆可循，彩迷不要放過。
台彩表示，不少刮中百萬元獎金的彩迷在幸運中大獎之前，或有出現不起眼的小預兆，例如桃園市的滿億彩券行店員陳曉儀描述，有顧客在刮出大獎當天經過投注站時眼皮一直跳個不停，直覺想說運氣應該會不錯，就先買1張「2000萬開運發財金」刮中5000元，但眼皮還是持續在跳，於是他決定直接買一整本回家試試手氣，沒想到真的刮出100萬元大獎。
同樣位於桃園市的招財進寶彩券行店員張淑媚則說，有每週都會來2至3次的常客中獎當天原本要上班，但因為昨晚夢到自己中頭獎，所以特地跟公司調班來買刮刮樂，想不到真的刮出「百萬年終獎金」頭獎100萬元。
此外，位於台中市清水紫雲巖附近的金寶來彩券行店員黃敬文指出，過年期間紫雲巖遊客眾多，車位難尋，有顧客繞了好幾圈都找不到車位，正打算放棄時，剛好在彩券行門口有個車位，於是有對母女把車停在門口後便進去買刮刮樂，女兒替媽媽選了1張500元的「金犬獎」刮刮樂，沒想到就刮出頭獎300萬元。
台彩表示，刮刮樂今年也有超過350個刮中100萬元以上獎項的機會，包括面額2000元的「2000萬開運發財金」及「百萬年終獎金」各有200個、100個100萬元獎項。
根據台彩公布資訊，「2000萬開運發財金」刮中100萬元的機率約是萬分之5，比大樂透高出33倍；若是刮「百萬年終獎金」，中100萬元的機率則約萬分之0.15。
台彩也統計，目前經由投注站回報刮出的百萬獎項包括「2000萬開運發財金」刮出19個100萬元、「百萬年終獎金」刮出9個100萬元；至於「2000萬開運發財金」3個頭獎2000萬元目前僅刮出1個，「1000萬年終獎金」3個頭獎1000萬元則尚未傳出有人中獎消息。（編輯：張良知）1070220
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