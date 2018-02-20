台股明開紅盤 金管會緊盯歐美股市

（中央社記者朱則瑋台北20日電）台股明天開新春紅盤，金管會主委顧立雄今天表示，農曆年前已要求相關單位隨時掌握歐美股市狀況，也提醒投資人關注景氣走勢及個別公司財業務狀況，選擇財業務健全的公司投資。



金管會主委顧立雄今天透過新聞稿指出，根據美國公布的製造業指數及就業率等數據來看，美國景氣仍佳，近期美股波動並非因為經濟表現不佳，主要是對通膨及利率攀升等預期心理下，導致股市下跌。



顧立雄說，以總體數據來看，行政院主計總處預估台灣107年經濟成長率2.29%、106年外銷訂單約4900億美元，創歷史新高；106年出口值達3174億美元，年增率為近7年新高，相關數據顯示台灣整體經濟穩健提升。



至於有關上市櫃公司獲利情形，顧立雄表示，106年前3季上市公司稅前淨利較105年同期成長15.03%、上櫃公司成長18.15%；上市櫃公司106年累計營收合計約新台幣31兆8112億元，亦較105年同期成長6.75%，基本面相當良好。由資金面來說，除了1月外資仍持續匯入，另外在銀行、保險、資產管理等方面，也都顯示國內資金動能適足。



不過，顧立雄也提醒投資人，投資股市應隨時保持風險意識，關注景氣走勢及個別公司財業務狀況，在資訊充足之下，選擇財業務健全的公司進行投資。



顧立雄表示，一個健康的資本市場，除協助更多企業透過資本市場籌資以發展業務，也要能使一般投資人得透過投資分享企業獲利成果，因此，金管會今年將推動3大措施，包括持續擴大資本市場規模、優化公司治理，以及推動新商品與新交易制度。



持續擴大資本市場規模部分，金管會督導台灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心規劃企業符合一定市值或淨值、營業收入、營業活動現金流入者，申請上市櫃得免除獲利要求。



優化公司治理部分，金管會規劃新版公司治理藍圖，計畫期間為2018年至2020年，重點措施包括增加公司治理評鑑質化指標及差異化因素、擴大審計委員會設置、推動設置公司治理人員、提高機構投資人電子投票使用率、推動董監事選舉採提名制，及提高上市櫃公司英文資訊揭露比率等。



推動新商品與新交易制度部分，金管會將研議開放證券商發行結合債券與指數股票型基金(ETF)特色指數型證券ETN，並將研修期貨交易法增訂店頭衍生性商品集中結算法源，並督導期交所建置國內店頭衍生性商品集中結算機制。（編輯：張良知）1070220