國際股市全反彈 台股紅盤日樂觀中謹慎

（中央社記者田裕斌台北20日電）新春狗年台股明天開紅盤，在美股強力反彈下，國際股市在台股休市期間都繳出上漲成績單；不過由於日、韓股市今天收跌，美股電子盤亦遭遇壓力，台股紅盤日在樂觀中仍需謹慎。



根據統計，自2月12日至2月19日美股連漲5個交易日，道瓊工業指數重回25000點之上，漲幅約4.25%，S&P 500指數漲幅也有4.3%；科技股在蘋果(Apple)股價帶領下更為強勢，NASDAQ指數在5個交易日大漲364.97點、漲幅5.31%，費城半導體指數上漲62.51點、漲幅也達4.98%。



亞股中雖然陸股、港股同樣因農曆春節休市，但日股、韓股正常交易，日股截至今天為止，較台股封關日漲幅約2.53%，韓股漲幅較不明顯，但也上漲1.25%。



分析師表示，全球股市在台股封關期間走勢強勁，NASDAQ指數及費城半導體指數更已收復兩根大跌千點當日跌幅，其中蘋果股價自150美元強彈至170美元之上，功不可沒。



根據統計，最近一輪十二生肖台股農曆春節12個開紅盤日，僅有4年當天收黑，上漲機率約66.67%。其中，上個狗年(2006年)開紅盤日漲幅逼近1%，不過去年雞年開紅盤日台股卻以小跌0.2%作收；但觀察過去12年，台股農曆春節開紅盤日未見到連續2年收黑，加上國際股市表現不錯，台股明天上漲機率偏高。



分析師提醒，雖然國際股市近期表現偏多，但今天日股、韓股都有約1%的跌幅，加上美股電子盤也下跌約百點，歐美股市今天可能出現修正走勢，明天台股開紅盤日，雖可望反映國際股市近期累積漲幅，但開高後需小心短線賣壓湧現，尤其台股雞年封關前才站回年線10398點，在季線10747點有彎頭向下的疑慮下，台股趨勢尚未翻多。（編輯：張良知）1070220