投資人獲利回吐 日股中止連3紅收黑

（中央社東京20日綜合外電報導）由於股市近期走揚，引發投資人獲利了結，日本東京股市今天收盤下跌，中斷連續3個交易日的漲勢。



日經225指數下挫224.11點或1.01%，收21925.10點。東證一部指數下跌12.70點或0.72%，收1762.45點。



法新社報導，東海東京調查中心（Tokai Tokyo Research Centre）市場分析師仙石誠（Makoto Sengoku）指出，「由於股市上演（從本月稍早跌勢）快速反彈的行情，驅使投資人現在賣股」，以獲利了結。



仙石還表示，日圓匯價不動，使得日本出口商的股票較可能遭到拋售。不過日圓目前強勢程度，尚未構成嚴重憂慮。



今天東京匯市時間，美元匯價由昨天倫敦匯市時的106.57日圓回升至106.86日圓，但仍然接近2016年底以來最低水準。



強勢日圓會造成日本出口商將獲利匯回國時出現匯損，因此不利於這些企業的股價。



豐田汽車公司（Toyota Motor Corp.）股價今天收盤下跌1.19%，本田汽車公司（Honda Motor Co.）股價收低1.71%。



有報導指出，索尼公司（Sony Corp.）可能與日本主要計程車公司合作開發利用人工智慧（AI）的叫車系統。索尼股價應聲先漲後跌，收盤下滑0.16%。（譯者：張正芊/核稿：林憬屏）1070220