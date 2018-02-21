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關鍵字： 台股開工地震路況

台股狗年首日大漲近300點 衝破10714點

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台股開紅盤勁揚 顧立雄期待漲勢持續

發稿時間：2018/02/21 09:53

最新更新：2018/02/21 11:16

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台股狗年21日開紅盤上演補漲行情，早盤勁揚超過200點，金融監督管理委員會主委顧立雄（前右）表示，台股今天表現不錯，期待漲勢持續到收盤。中央社記者吳翊寧攝 107年2月21日台股狗年21日開紅盤上演補漲行情，早盤勁揚超過200點，金融監督管理委員會主委顧立雄（前右）表示，台股今天表現不錯，期待漲勢持續到收盤。中央社記者吳翊寧攝 107年2月21日

（中央社記者蔡怡杼台北21日電）台股狗年今天開紅盤上演補漲行情，早盤勁揚超過200點，金融監督管理委員會主委顧立雄表示，台股今天表現不錯，期待漲勢持續到收盤。

不畏美股震盪收低，台股今天開紅盤，早盤勁揚超過200點，收復5日線10505點，在10600點之上震盪，顧立雄上午出席中華民國證券暨期貨業新春團拜，談到台股的表現。

顧立雄表示，台股過年休市期間，美股等國際主要股市大致是震盪向上的，當然希望今天台股有好的表現。

同時，顧立雄也提醒投資人要有風險意識，尤其今年不確定因素很高，整體經濟基本面不錯，且美國採取擴張性的財政政策，但在貨幣政策上，美國卻趨向緊縮，因此資本市場動盪難免，提醒投資人留意，並慎選個股。

顧立雄強調，對主管機關來說，當然期待基本面可以維持，同時將持續健全資本市場發展，如金管會正研擬推動多元上市櫃條件、擴大資本市場規模、穩健推動逐筆交易、強化公司治理等，進而提升台灣資本市場的國際能見度。

券商公會理事長簡鴻文表示，雖然國際股市高檔震盪，但從基本面、資金面以及產業發展穩健來看，今年在好的環境，配合狗年旺旺旺下，台股仍是非常好的一年，投資人可以放心投資。(編輯：陳永昌)1070221

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