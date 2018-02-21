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台股狗年首日大漲近300點 衝破10714點

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國泰金：經濟展望改善 民眾信心回升

發稿時間：2018/02/21 09:58

最新更新：2018/02/21 09:58

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（中央社記者田裕斌台北21日電）國泰金控今天公布最新「國民經濟信心」調查結果，由於各預測機構多上修今年經濟展望，民眾景氣現況與展望樂觀指數小幅改善，景氣展望樂觀指數上升至-8.6水準。

國泰金調查，民眾對整體就業市場的樂觀程度在連續2個月下滑後出現小幅回升，薪資上漲現況指數則創下2015年6月以來新高，加上薪資上漲預期指數連續5個月為正值，支撐整體消費意願依舊持穩健。

國泰金表示，民眾對今年經濟成長與通膨的看法依舊樂觀，認為今年經濟成長率有機會超越2%的比例上升至60.6%，平均經濟成長率的預期值2.07%。對於通膨的展望，有57.2%的民眾認為今年通貨膨脹率會超過1.1%，平均預期值維持在1.16%，略高於主計總處的預估值0.96%。

此外，雖然調查期間台股受美股影響出現明顯震盪，在基本面信心的支撐下，民眾仍樂觀期待股市後續表現，2月民眾股市樂觀指數小幅回升至-15.2，但受近期股市大幅震盪影響，民眾風險偏好指數下降至-2.1，顯示民眾對於未來半年資金投入股市，有轉趨謹慎的可能。

由於去年人民幣匯率出現較大幅度震盪，且雙向波動已逐漸成為常態，國泰金調查顯示，有78.8%的民眾未持有人民幣存款，與2016年10月的調查結果(80%)差異不大，配置比例在5%以上的民眾6.6%，略高於先前(6.4%)的水準；整體而言，民眾持有人民幣存款的意願略有提高，且未來1年願意繼續增加人民幣存款比例的民眾(21.4%)，也高於計畫減持人民幣的比例(6.1%)。

國泰金表示，調查指出有56.6%的民眾認為人民幣未來1年的波動將超過1%區間，略高於先前調查的55.0%，認為人民幣會升值的民眾比例(46.7%)遠高於看貶人民幣的民眾(9.9%)。(編輯：趙蔚蘭)1070221

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