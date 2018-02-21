MWC啟動非蘋機戰 王雪紅首度受邀主題演說

（中央社記者江明晏台北21日電）2018年MWC（全球行動通訊大會）將登場，三星、索尼、LG、華為等預計將發表新機，為新一年度非蘋機戰吹響號角；宏達電董事長王雪紅則首度受邀發表主題演說。



全球行動通訊大會(MWC 2018)將於2月26日至3月1日在西班牙巴塞隆納舉行，這個一年一度的科技盛會，每年都吸引眾多科技大廠在此爭鋒，今年MWC主題為Creating a Better Future（創造更好的未來），預計吸引2300家廠商、逾10萬名各界代表參加。



宏達電將由董事長王雪紅領軍參展，並首度擔任主題演講嘉賓，講題為「創造更好的內容和媒體」，預料王雪紅將對外說明宏達電近期積極耕耘的VR成果。但旗艦款U12幾乎已確定不會在展期中亮相。



今年預料三星、索尼、小米、LG、華為、諾基亞等品牌，都將在MWC展期發表新機，搶占上半年非蘋手機市場大餅。



三星身為全球手機市場霸主之一，上半年旗艦機Galaxy S系列已累積可觀銷量，三星今年確定將在西班牙時間2月25日晚間6時舉行發表會，預計推出上半年旗艦機Galaxy S9系列。



相機升級將是S9系列最大亮點，除S9+新增雙鏡頭外，S9系列可能將導入三星新一代的相機感光元件與1080p 解析度的 480fps 慢速錄影、更快的對焦速率，以及f/1.5可變式光圈，售價傳聞也會比去年再提高，可望在3月火速開賣。



此外，消息指出，S9系列處理器則為高通驍龍845或Exynos9810晶片預料將加入虹膜識別、3D人臉識別、背部指紋3種生物識別技術。



另一方面，市場傳聞索尼將端出Xperia XZ2 Pro上陣，將採用5.7吋4K 18：9全螢幕設計，搭載高通驍龍845處理器，配備橫向設計後置1200萬像素雙攝鏡頭+雙色溫閃光燈，移除3.5mm耳機插孔，預料將在3月開賣。



Sony Mobile台灣總經理林志遠日前也預告，Sony今年的關鍵字是「娛樂」，將發揮集團強大的電影、音樂、遊戲生態系，串聯更多更強的行動娛樂科技。



小米先前則對外宣布，今年將首度參加MWC，一款號稱「開啟全面屏3.0」的新機小米MIX 2S傳聞將上陣，搭載5.99吋的螢幕、高通驍龍845處理器，最大亮點就是前置攝像頭嵌入右上角，螢幕占比超過90%，機身背面延續全陶瓷材質，並加入雙鏡頭。



另外，華為新旗艦P20預料將在3月27日獨立發表，根據華為消費者業務執行長余承東日前在微博上發布的一段影片顯示，今年MWC展期，華為可能將端出全螢幕設計的中階機、全新MateBook筆記型電腦與平板或許也會出現。



LG預計將發表整合新人工智慧AI功能的V30，諾基亞去年主打懷舊風，聲勢回歸，今年傳聞將端出5.5吋Nokia 6國際版外，5.3吋旗艦機Nokia 8 sirocco及Nokia 7 Plus中階款也可望亮相。（編輯：李信寬）1070221