/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 台股開工地震路況

台股狗年首日大漲近300點 衝破10714點

>rss

多元上市櫃 許璋瑤：最快下半年上路

發稿時間：2018/02/21 10:21

最新更新：2018/02/21 10:21

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者田裕斌台北21日電）台灣證券交易所今天舉行「107年證券暨期貨業戊戌年新春團拜」，董事長許璋瑤表示，今天金融監督管理委員會針對多元上市方案開會，若有共識，最快下半年就可上路。

許璋瑤表示，過去多元上市方案由證期局負責擬定，但在春節期間就接獲通知，金管會主委顧立雄今天親自邀集周邊單位召開會議，若會議敲定條件，下半年就可實施。

金管會日前提出上市部分以企業資本額達新台幣6億元、市值50億元作為門檻，上櫃部分則需淨值達6億元、市值20億元為條件，同時搭配其他配套，希望吸引電商類企業掛牌，有機會在3月底完成。

許璋瑤說，過去上市標準以獲利為唯一門檻，未來只要市值、營收規模達到一定水準，獲利標準就可以彈性放寬，但對一般企業而言，獲利條件還是審核是否達到上市櫃標準的指標。

此外，針對券商公會理事長簡鴻文盼望證交所調降經手費，許璋瑤則回應，對證交所而言，在因應券商電腦使用、人員費用上已經不敷成本，且券商去年賺進約400億元，今年1月獲利也近52億元，狀況良好，應該要配合政府政策。

不過，許璋瑤也說，證交所與券商是夥伴關係，應該要合作把資本市場炒旺，如果券商有合理的要求，都可以談。(編輯：陳永昌)1070221

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP