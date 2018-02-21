多元上市櫃 許璋瑤：最快下半年上路

（中央社記者田裕斌台北21日電）台灣證券交易所今天舉行「107年證券暨期貨業戊戌年新春團拜」，董事長許璋瑤表示，今天金融監督管理委員會針對多元上市方案開會，若有共識，最快下半年就可上路。



許璋瑤表示，過去多元上市方案由證期局負責擬定，但在春節期間就接獲通知，金管會主委顧立雄今天親自邀集周邊單位召開會議，若會議敲定條件，下半年就可實施。



金管會日前提出上市部分以企業資本額達新台幣6億元、市值50億元作為門檻，上櫃部分則需淨值達6億元、市值20億元為條件，同時搭配其他配套，希望吸引電商類企業掛牌，有機會在3月底完成。



許璋瑤說，過去上市標準以獲利為唯一門檻，未來只要市值、營收規模達到一定水準，獲利標準就可以彈性放寬，但對一般企業而言，獲利條件還是審核是否達到上市櫃標準的指標。



此外，針對券商公會理事長簡鴻文盼望證交所調降經手費，許璋瑤則回應，對證交所而言，在因應券商電腦使用、人員費用上已經不敷成本，且券商去年賺進約400億元，今年1月獲利也近52億元，狀況良好，應該要配合政府政策。



不過，許璋瑤也說，證交所與券商是夥伴關係，應該要合作把資本市場炒旺，如果券商有合理的要求，都可以談。(編輯：陳永昌)1070221