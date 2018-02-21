研訓院育金融科技人才 攜手台中科大

（中央社記者蔡怡杼台北21日電）台灣金融研訓院積極協助中部金融機構培育FinTech人才，參與台中科大「建置金融實務培育基地」計畫，將中部服務中心搬遷至該校中技大樓，明天舉辦新址啟用儀式暨開幕茶會。



為拓展中部地區訓練與測驗業務並就近服務在地客戶，研訓院自民國96年起於東海大學管理學院成立中部服務中心，服務中部地區金融從業人員，近十年來已培訓逾7萬人次。



研訓院今天表示，為積極協助中部地區金融機構培育FinTech金融科技時代所需人才，研訓院特別參與台中科大「建置金融實務培育基地」計畫，將中部服務中心搬遷至該校中技大樓。



研訓院說，中部服務中心搬遷至台中科大中技大樓後，期待結合雙方優勢及資源攜手合作，培育符應金融產業未來需求人才，共創學生「就學」與「就業」的教育模式。



研訓院指出，中部服務中心更將配合台中市政府發展升級為「全球智慧機械之都」的目標，依據在地產業需要量身訂製系列課程或研討會，並結合研訓院與金融機構能量，期待成為金融挺產業的最佳推手。



研訓院表示，中部服務中心新址啟用儀式暨開幕茶會預計明天上午舉行，邀請到台中市政府市長林佳龍、金融監督管理委員會副主委鄭貞茂、台中科技大學校長謝俊宏、台灣土地銀行董事長凌忠嫄、台灣企銀董事長黃博怡、台中銀行董事長賴進淵及三信商銀董事長廖松岳等，與研訓院董事長洪茂蔚共同主持揭牌儀式。（編輯：郭萍英）1070221