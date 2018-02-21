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台股狗年首日大漲近300點 衝破10714點

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南韓與中美洲5國簽署自由貿易協定

發稿時間：2018/02/21 12:00

最新更新：2018/02/21 12:00

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（中央社記者姜遠珍首爾21日專電）南韓產業通商資源部今天指出，產業通商資源部通商交涉本部長金鉉宗今天與哥斯大黎加、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜和巴拿馬共5個中美洲國家正式簽署自由貿易協定（FTA）。

這是雙方自2015年6月啟動談判後，時隔2年8個月，在首爾締結自由貿易協定。

南韓聯合新聞通訊社報導，產業通商資源部表示，兩地自由貿易協定生效後，中美洲各國將隨即或分階段取消超過95%的商品關稅，南韓針對中美洲地區的出口可望大幅提升。

南韓對外經濟政策研究院分析，韓－中美自由貿易協定（FTA）生效後，未來10年可望提升南韓經濟成長0.02個百分點，創造2534個工作機會。

尤其是在以汽車和鋼鐵為主的製造業，協定生效15年後可望實現累計5.8億美元的貿易收支和2兆5700億韓元（約合新台幣698.4億元）的生產擴大效應。

南韓政府將稻米、辣椒、大蒜和洋蔥等主要農產品排除在減稅對象之外，並盡可能延遲牛肉在19年後、豬肉在10年至16年後等部分產品的關稅取消時間，以緩解對國內產業造成的不利影響。

在服務業市場，雙方引進投資者與國家爭端解決機制，保障投資企業自由匯款。在通關、認證和智慧財產權領域，降低非關稅壁壘、加強智財權保護等，提供制度上的支援。

報導指出，產業通商資源部分析，南韓是亞洲國家中第一個與中美洲5國簽署FTA的國家，可望促進韓國企業相較於競爭國家領先一步搶佔中美市場。

南韓政府將爭取協定在今年下半年生效，並促使國會批准及儘快完成法定程序。1070221

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